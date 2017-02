Brno /ANKETA, VIDEO/ – Srnku, zajíce, ale třeba i křeslo či erotické pomůcky mohou získat lidé v Brně a okolí v některé z tombol letošní plesové sezony. Prodej soutěžních lístků představuje pro organizátory akcí jeden ze způsobů, jak oživit celý večer. „Vždycky jsem vyhrávala jen nějaké poukázky, ale nikdy hlavní cenu. Zvláště takové prase by bylo nezapomenutelné. Sice nevím, jak bych jej zpracovala v mém malém bytě, ale ten pocit by za to stál," uvedla Brňanka Alice Vejvodová. Tombola na plesech je fenoménem i 50 let po premiéře Formanova slavného filmu Hoří, má panenko, v němž diváky pobavilo také rozkradení cen.