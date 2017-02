64 let žije v domě, na který mu teď sjíždí svah. Na zajištění chybí 33 milionů

Milonice – Obrovské pukliny na cestě i na stěnách přilehlých domů. Bortící se hřbitovní zdi. Společný jmenovatel problémů: ujíždějící svah na začátku obce směrem od Vyškova.

Ačkoliv svou zpustlostí a opuštěností připomíná zemi nikoho, uvnitř je stále v pohybu. Už čtvrtým rokem starostka Milonic Jitka Chramostová řeší, jak ho dostat pod kontrolu a předejít tak dalšímu sesuvu.

Chybí ale miliony korun. „Za pomoci dotací z kraje jsme loni zajistili geofyzikální průzkum. Zajištění svahu by stálo třiatřicet milionů,“ poznamenala starostka. Tolik peněz však obec s tři sta padesáti obyvateli a rozpočtem čtyři a půl milionu nemá.

Nejnutnější opravy by vyšly na šest milionů. „Svah bychom odvodnili. Pramen, který se drží uvnitř, dělá největší potíže,“ upřesnila Chramostová. Jak ale dodala, ani šest milionů obec dohromady nedá. Zastupitelé navíc nehodlají investovat do cizího pozemku. Svah totiž patří devíti různým vlastníkům.

svah v číslech

- poslední větší sesuv se stal v roce 2014

- vypíná se sedmdesát metrů nad silnicí a nachází se šedesát metrů od nejbližšího domu

- základní zabezpečení svahu by podle vyjádření odborníků vyšlo zhruba na šest milionů korun

Ti by se pozemků přitom rádi zbavili. „Ale kdybychom je odkoupili my, padá na nás i veškerá odpovědnost,“ vysvětlila starostka.

Finanční podporu podle ní obci nikdo nepřislíbí, dotace nejsou a kraj se zatím drží v pozadí. I navzdory tomu, že svah odborníci zahrnuli do nejvyšší kategorie rizika. „Krajské krizové oddělení se jím nezabývá,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Řešení je tak zatím v nedohlednu. „Nikdo s tím nic nedělá, svah se pořád trhá, jdou vidět sesuvy,“ postěžoval si obyvatel domu ležícího šedesát metrů pod svahem Milan Zemánek.

Právě jeho dům je v případě sesuvu v ohrožení. „Kam mám jít?“ ptal se bezmocně muž, který v domě žije čtyřiašedesát let.

Strach, bezmoc, mrtvý bod, tak popsala situaci i starostka obce. „Pořád jde vidět, že svah pracuje, jsou tam pukliny. Ale něco se začne dít asi jenom v případě, až svah znovu sjede,“ sdělila starostka, která má sama strach z prudkých dešťů, které by mohly stabilitu svahu ohrozit.

Naději spatřuje v novém hejtmanovi Jihomoravského kraje Bohumilu Šimkovi, se kterým se snaží sjednat schůzku. „Chci jej seznámit s celou situací, než bude pozdě,“ řekla Chramostová.

Setkání s hejtmanem by se mělo uskutečnit zhruba za dva měsíce. „O všem se bude jednat na dubnovém setkání starostů. Milonice už přednesly témata, o kterých si chtějí s hejtmanem promluvit. Jedná se mimo jiné i o svah,“ sdělila Brindzáková.

Pokud následně kraj pověří problematikou svahu krizové oddělení, mohly by se nezbytné opravy zaplatit právě z krizového účtu určeného na podobné případy. „Bez pomoci Jihomoravského kraje se nic nezmění, pořád to zůstane takto. A my budeme čekat na to, až nám svah zase sjede,“ uzavřela starostka Milonic.

ADÉLA JELÍNKOVÁ