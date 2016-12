80 tisíc navíc. Slavkov podpoří fungování poradny pro zadlužené nebo týrané

Slavkov u Brna – Poskytují poradenství lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy, nebo třeba také těm, již zažili domácí násilí. Nedávno však přišla Oblastní charita Hodonín do Slavkova u Brna s tím, že na základě současného systému financování nebude schopná ve Slavkově, a tím pádem ani v Bučovicích, poradnu provozovat. Na to v uplynulých dnech zareagovali slavkovští zastupitelé a v rámci rozpočtu na příští rok navýšili částku určenou pro sociální odbor o osmdesát tisíc korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„Zda je použijeme přímo na charitu, o tom ještě budeme rozhodovat. V úmyslu to ale máme. V komunitním plánu je poradna velmi podfinancovaná. Město na službu ročně přispívá devatenácti tisíci korunami," přiblížila na zasedání slavkovského zastupitelstva místostarostka Marie Jedličková s tím, že ve Slavkově službu využívá sedmaosmdesát lidí a v rámci obce s rozšířenou působností, tedy na celém Slavkovsku, jde o sto osmdesát lidí, kterým charita poskytuje poradenství. Službu zajišťuje pro Slavkovsko a Bučovicko jedna pracovnice. Jak ve Slavkově, tak v Bučovicích působí vždy dva dny v týdnu a jeden má na agendu. Jak dál Jedličková poznamenala, Slavkov dal před časem charitě peníze na pořízení auta. „Proto nás nejdřív informace od jejího vedení popudila. Po schůzce s ředitelem jsem nicméně názor přehodnotila," doplnila Jedličková.

Autor: Martina Hašková