Advent naruby: školáci nosili dárky, které dostanou děti z chudých rodin

Vyškov – Jak vypadá advent naopak? Vykládat by o tom mohli žáci čtvrté třídy ze Základní školy Nádražní 5. Vyrobili adventní kalendář, ze kterého však čokolády neujídali. Každý den jeden z nich donesl dárek, který schoval do krabice. Věci poputují dětem ze sociálně slabých rodin.

Sešly se plyšové hračky, knížky, hry i oblečení. „Přitom jsme si vykládali, že některé děti to mají těžké, že rodiče nemají na nákup dárků nebo aby s nimi jeli na dovolenou. Žáci nadšeně pomáhali," usmála se třídní učitelka Ivana Rychlíková.

žáků chodí do 4. C na vyškovskou Základní školu Nádražní 5. Uspořádali akci Advent naopak, při které pomáhali chudším dětem.

Na myšlenku uspořádat sbírku přišla na internetu. Inspirovala ji také vedoucí charitativního obchůdku Adra Monika Lauterbachová, která měla ve škole přednášku o dobrovolnictví. „Mluvila i o tom, že je to v některých rodinách složité. Navázala jsem na to a žákům navrhla, že bychom mohli těm, co nemají tolik štěstí, pomoci," vzpomínala Rychlíková s tím, že pozitivní reakce vzbudila myšlenka i u rodičů.

Jak podotkla Lauterbachová, děti ze sociálně slabších rodin tak budou mít Štědrý den skutečně štědrý. „Z iniciativy jsme příjemně překvapení. Přes nás se už část darů dostala do Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, která sídlí na vyškovském zámku v ulici Čsl. armády. Zbytek poputuje na sociální odbor městského úřadu, který je rozdělí mezi rodiny s dětmi, jež navštěvují náš sociální šatník," byla spokojená Lauterbachová.