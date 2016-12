Betlémské světlo dorazí v sobotu ráno. Rozšíří ho skautky

Vyškovsko – Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Tak zní takzvané Horské kázání, kterým se pro letošek inspirovali organizátoři akce nazvané Betlémské světlo. Její motto zní: Odvážně vytvářet mír. Tradiční poselství znovu dorazí i na Vyškovsko.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Betlémské světlo plápolalo v minulých dnech v Brně. Do Vídně pro něj v sobotu vyrazili brněnští skauti. O týden později se vlakem dostane i do Vyškova. Místní skautky plamínek převezmou v sobotu pár minut po půl deváté ráno. „Do Vyškova mají dorazit postupně tři vlaky. Odebrat si ho může každý už na nástupišti. Kdo to nestihne, může si ho odpálit později před kostelem Nanebevzetí Panny Marie," nastínila vedoucí třetího oddílu vyškovských skautek Helena Dvořáková.

Vlaky s plamínkem· Vyškov 7.37, 7.56 a 8.38

· Ivanovice na Hané 8.07

· Slavkov u Brna 8.00

· Bučovice 8.10

· Nesovice 8.17

Právě před zmíněnou dominantou centra města totiž budou pořádat tradiční trhy. Na nich dívky nabídnou nejen rukodělné výrobky dětí i starších členů Skauta, ale například i jmelí. „Výtěžek z prodeje půjde na projekt Postavme školu v Africe. Pro příští rok bychom ale sbírku chtěli uspořádat už na nějakou akci bližší Vyškovu," naznačila Dvořáková.

Kdo ani na trhy zavítat nestihne, a přesto by měl o vánoční poselství z Betléma zájem, může si vyplnit formulář na webových stránkách skautů. Ti mu světlo donesou až domů. Sobota nebude jedinou možností, kdy můžou lidé k betlémskému plamínku přijít. „Až do Vánoc ho budou udržovat v kostele," řekla vedoucí.

V řadě obcí Vyškovska, například Pustiměři, Lulči, Tučapech nebo Zelené Hoře, ho budou místní křesťané roznášet dům od domu den před Štědrým dnem.