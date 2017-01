Bez elektřiny bylo nakonec v Krásensku jen několik domů a obchod

Krásensko – Jak Vyškovský deník Rovnost informoval, obyvatelé Krásenska se ve čtvrtek obávali, že si téměř celý den nezatopí. Energetici totiž plánovali od půl osmé do půl čtvrté odstávku elektřiny. Nakonec v drtivé většině dotčených ulic proud šel. „Překvapilo nás to. Nerozumím tomu, proč s omezením na osm hodin musela počítat polovina obce, když se nakonec týkalo jen minimální části. Ostatním fungoval proud už před desátou," podotkla starostka Hana Šíblová.

Krásensko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Zdůvodnění od firmy E.ON nedostala. Energetici do uzávěrky vydání neodpověděli ani na otázky redakce, proč původně plánovanou odstávku omezili.

Obyvatelé Krásenska se ovšem ve čtvrtek museli obejít bez obchodu. V obci je jediný a do Vyškova i Blanska to mají asi dvacet kilometrů. „Nemohla jsem zatopit, nešel kráječ, mrazáky, ani otevírat posuvné dveře. Neobjednávala jsem ani pečivo," vysvětlila provozovatelka obchodu Martina Sotolářová.

Krásensko čeká odstávka ještě v pondělí. Obchodnice předpokládá, že zase zavře. Jenže je na vážkách vzhledem k tomu, že ve většině ulic, kde proud neměl jít osm hodin, trvala odstávka jen dvě. „Kdybych věděla, že se to bude týkat i nás, udělala bych jen přestávku. Lidé by to zvlášť po víkendu uvítali. Jenže bych potřebovala, aby nás o časech společnost informovala. Musím udělat předem objednávky," podotkla Sotolářová.