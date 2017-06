Běžci si užijí závod mezi barvami. Startovným pošlou malého chlapce za dinosaury

Vyškovsko – Modrý Renault Mégane Scénic stál v Mírové ulici v Bučovicích od nedělní půl čtvrté odpoledne do pondělního rána. V tu dobu do něj někdo naboural. Nehodu nicméně neohlásil. Policisté po nezodpovědném řidiči aktuálně pátrají. Rovněž se zabývají případem ze sobotní zhruba třetí hodiny ráno, kdy na přechodu pro chodce od Tesca k Albertu v Brněnské ulici ve Vyškově auto srazilo chodce. „Jeho řidič jel z centra města. Nezastavil a pokračoval dál směrem na Brno. Chodec upadl a musel na ošetření do nemocnice," popsala nehodu mluvčí policie Alice Musilová.