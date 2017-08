Billboardy kolem dálnic a silnic končí. Přesto jich v kraji stojí přes pět set

Odchod ze života je samozřejmě smutnou záležitostí. To ale neznamená, že k němu nesmí patřit i humor a styl. Třeba pro nadšence do aut může být veselá i ona poslední jízda v nákladovém prostoru pohřebního vozu. Podívali jsme se na ty nejvtipnější a nejúžasnější pohřebáky, které vás odvezou do nebe i do pekla.