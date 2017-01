Blanenští zaparkují za korunu. Vyškované platí za stání minimálně pět

Blansko, Vyškov /INFOGRAFIKA/ – Parkování první půlhodinu za korunu a v sobotu zdarma. Taková změna čeká od prvního února na řidiče v Blansku.

Radní města chtěli původně parkování v centru úplně zadarmo. A to jednak kvůli lidem, kteří si jedou nakoupit, a také tak zamýšleli podpořit obchodníky. „Na softwarech automatů nejde nastavit půlhodina zdarma, proto jsme dali jednu korunu," zdůvodnil symbolickou cenu blanenský místostarosta Jiří Crha.

Od prosince mají navíc řidiči v Blansku možnost využít také nového parkoviště nad nemocnicí s dalšími 134 místy ke stání. „Byla to zásadní investice loňského roku. Často se stávalo, že parkoviště pod nemocnicí bylo už od rána zaplněné a auta stála na okrajích silnic ve vedlejších uličkách," ohlížel se Crha.

Na nová místa za osmnáct milionů korun, která řeší také dopravní situaci v okolí nemocnice, přispěl čtyřmi miliony Jihomoravský kraj. „Rozšíření parkování rozhodně vítám. Často jezdím do nemocnice na vyšetření a zaparkovat byl někdy opravdový horor," řekl Ondřej Blažek, který do Blanska dojíždí z Adamova.

Změna způsobu parkování má pomoci také na Hybešově ulici u pošty. „Místa tady vždy zabrali lidé, kteří pracují poblíž. Ti, co si přijeli jen něco vyřídit na poštu, neměli kde parkovat," přiblížil problém Crha.

Nový systém umožňuje stát hodinu zdarma, pokud mají auta za předním sklem speciální terčík s časem příjezdu. Řidiči si jej mohou zdarma vyzvednout v informační kanceláři Blanka. Nahradit jej můžou také čitelně nadepsaným papírem.

Ve městě je celkem pět automatů na parkování. Jeden se bude přesouvat od úřadu práce, kde budou moci řidiči zaparkovat zdarma, před nemocnici. Se změnou parkování souvisí také úprava dopravního značení. Na parkovištích v Hybešově ulici a pod nemocnicí se tak stane nejdříve na začátku března.

Na jaře to budou tři roky, kdy vyškovská radnice po zhruba dvaceti letech pustila provoz do centra města. Nejdříve měli řidiči, kteří na Masarykovo náměstí přijeli, půlhodinu parkování zdarma. Náměstí ožilo, přesně jak to měli radní v plánu. Nepočítali ale s tím, že šoféři budou systém obcházet.

Radnice tak po necelém roce a čtvrt půlhodinu zdarma zrušila. „Řidičům nedělalo problém přijít si po půlhodině opět vytisknout lístek na stání zdarma, kvůli čemuž nemohl v centru zaparkovat každý, kdo přijel. To je důvod zrušení, ne že bychom chtěli víc vydělat," vysvětlil místostarosta Vyškova Břetislav Usnul.

Podle Usnula město chce, aby na náměstí mohl zaparkovat každý. Tvrdí, že se to nyní daří. Podle údajů, které radnice eviduje, denně Masarykovým náměstím projede zhruba tři a půl tisíce aut. „Každý, kdo sem dorazí, zaparkuje. Ročně tak díky poplatkům vybereme okolo milionu korun. Peníze jdou do rozpočtu a putují na věci, které jsou zrovna potřeba. Rádi bychom za ně udělali další parkoviště, protože jsou ve městě potřeba, nicméně nám chybí vhodné pozemky," přiznal vyškovský místostarosta.

