Blíž k nehodám? Nejdřív za dva roky. Nové sídlo hasičů se nezačalo ani stavět

Slavkov u Brna - Dostanou se odtamtud rychleji na silnici I/50 a tím pádem i k nehodám, které jsou tam velmi časté. Hasiči ze Slavkova u Brna na Vyškovsku měli už letos sídlit v areálu bývalého cukrovaru. Po stavebních pracích tam ale zatím není ani památky.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Záměr však stále platí. „Osmého března jsme podali žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozhodnutí čekáme do konce roku. Nejbližší možný termín, kdy můžeme zahájit stavbu, je příští rok. V následujícím by pak mohla být hotová," informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Zádrhel byl podle mluvčí města Veroniky Slámové hlavně v tom, že se vedení radnice s hasiči nemohlo dohodnout na směně půdy. „Pozemek v areálu bývalého cukrovaru patří Slavkovu. Hasiči nám nabízeli svou parcelu na Zlaté Hoře. Zjistili jsme ale, že směna pro nás není výhodná," sdělila Slámová.

Jak upřesnil Mikoška, město by podle znaleckých posudků v případě, že by směnná smlouva vznikla, muselo doplácet několik milionů korun. Protože už ale hasiči potřebovali požádat o dotaci, se Slavkovem se nakonec dohodli. „Na našem pozemku můžou začít stavět s tím, že mají dvacet let na to, aby se s námi vypořádali," dodala mluvčí.

Aktuálně hasiči sídlí přímo v centru města, v Malinovského ulici. Přesunout se mají do ulice Čsl. armády do areálu bývalého cukrovaru, tedy přímo k městskému obchvatu. „Nová poloha stanice umožní rychlejší nájezd nejen na I/50, ale také na silnici I/54 a v podstatě kamkoli. Po padesátce jezdíme i do okolních obcí, využíváme ji k rychlým přesunům k požárům a dalším případům. Loni jsme na Slavkovsku řešili 198 událostí a jednotka vyjížděla celkem ke 282 případům," vyčíslil Mikoška.

Jak ještě doplnila Slámová, v areálu má vzniknout i velké hřiště s horolezeckou stěnou. „Hasiči tak budou trénovat fyzičku přímo v místě svého sídla. Počítáme také s tím, že se tam přesunou i naši dobrovolní hasiči," zmínila mluvčí Slavkova.

Podle Mikošky díky novému sídlu nebude nutné projíždět obytnou zónou se školami a poliklinikou. To ocenil například ředitel slavkovské základní školy v Tyršově ulici nedaleko současné stanice Jiří Půček. „Hasiči jsou vždycky opatrní, když někam vyjíždějí. Nemůžu říct, že by děti a další chodce ohrožovali. Samozřejmě ale bude právě i z bezpečnostních důvodů lepší, když budou sídlit dál od této lokality," okomentoval Půček.

I PRO ZÁCHRANKU

Kromě hasičů mají v areálu nově sídlit i záchranáři. Nyní vyjíždí do terénu také z Malinovského ulice. „Kolegové působí ve Slavkově v nevyhovujících podmínkách. Posádky se obtížně přesouvají z pobytové místnosti ke garáži. Komplikovaný je i výjezd z areálu," popsala potíže mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Stavba nové budovy s cenou, která nemá podle Kropáčkové překročit dvanáct milionů korun, je ale zatím jen záměr. „V současné době připravujeme rekonstrukce základen v Hustopečích a Šumné, stavba ve Slavkově bude následovat. Odhadovat, kdy to bude, je nyní předčasné," dodala mluvčí záchranářů.

Tragické nehody zaviní nejčastěji vysoká rychlost

Vyškovsko - Utrpěl vážná zranění, kterým po dvacetiminutových pokusech o oživení podlehl. Při poslední tragické nehodě loňského roku na silnici I/50 zemřel teprve sedmnáctiletý spolujezdec u Nesovic na Vyškovsku.

Mladík byl nepřipoutaný. O rok starší řidič Fordu Mondeo jel podle policejních zjištění příliš rychle. „Právě rychlost je jedna z nejčastějších příčin nehod na mezinárodní silnici z Brna do Uherského Hradiště. Další je nebezpečné předjíždění," konstatovala vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.

V úsecích silnice protínajících Slavkovsko její kolegové loni řešili třiadvacet kolizí. Nejméně dvanáctkrát vyjížděli loni na silnici I/50 profesionální hasiči ze Slavkova, letos přinejmenším jednou. „Reálné číslo ale bude určitě vyšší. Zpravidla totiž neevidujeme počty nehod na konkrétní silnici," řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Poslední vážná nehoda hasiče zaměstnala také loni v prosinci u Bučovic. Opilý řidič jel směrem na Slavkov na letních pneumatikách. „Auto sjelo do příkopu, převrátilo se na střechu a odtamtud ještě převrácené vyjelo zpět na silnici," popsala mluvčí Musilová s tím, že kromě šoféra se zranili další dva spolujezdci.