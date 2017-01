Boj s holuby Bučovice ještě zintenzivní. Za 50 tisíc pořídí sítě i jehličky

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Když Rostislav Kubíček vyráží na cesty, kolikrát se nestačí divit, v jakém stavu silnice na Vyškovsku jsou. Říká, že je v podstatě jedno, kterým směrem se vydá. „Už docela dlouhou dobu si zvykám na silnici mezi Zouvalkou a Bohdalicemi, je hlavním tahem na Bučovice, a ani dál k městu to není o moc lepší. Co se pak týká třeba silnice na Rousínov, vím, že se od Tučap nedávno opravovala. Ale mezi obcí a Vyškovem je to katastrofa. Plná propadlin a děr, přitom je to poměrně důležitý tah," podotkl řidič z Vyškova.