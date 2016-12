Boj o vojenský újezd Březina: lidé žádají i den otevřených hranic

Vyškovsko - Alespoň jedenkrát za rok uspořádat den otevřených hranic a umožnit civilistům za doprovodu vojáků exkurzi do uzavřených prostor. To je jeden z návrhů, který osadní výbor Dědice před několika dny předal vedení vojenského újezdu Březina. Minulý týden uplynul termín, kdy měli starostové obcí zapojených do petiční akce za úpravu režimu v újezdu předložit společný návrh na další postup. Dohoda vyplynula z listopadového setkání petičního výboru, starostů i zástupců armády.

Vojenský újezd Březina. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Adam Hrbáč

Právě díky exkurzím by podle předsedy dědického osadního výboru Jiřího Wasserburgera mohli lidé pochopit podstatu fungování vojenského prostoru. „Seznámili by se s tím, jak vypadá cvičiště, i s jeho zákonitostmi. Dny otevřených hranic by jistě napomohly i k dobrým sousedským vztahům," je přesvědčený.

Kromě návrhů obcí a místních částí minulý týden k armádě putoval i návrh petičního výboru. „Požadavek byl stejný jako v petici. Tedy že trváme na tom, aby se systém vrátil ke stavu, který fungoval do roku 2015. Obce pak mohly za sebe samostatně poslat své další dílčí návrhy," přiblížil předseda petičního výboru, obyvatel Studnic Milan Pernica starší.

Toho využil právě dědický osadní výbor. Navrhl zpřístupněné prostory v co největší možné míře přiblížit k takzvané zelené hranici. A to nejen na katastru Dědic. „V rámci technických možností by bylo také dobré napomoci zprovoznění cyklotras ve zpřístupněných prostorech. I za pomoci elektronické evidence před vstupem do těchto prostor. Pro náš region má totiž cykloturistika stěžejní význam," dodal Wasserburger.

Poslední bod pak spočíval v komunikaci. „Chceme, aby armáda co nejvíc informovala obyvatele o závažných skutečnostech, které se mají odehrávat ve vojenském újezdu. Zejména co se týká velkých cvičení a přesunů," podotkl Wasserburger.

Petiční výbor má stále podporu od všech zapojených obcí. Se svým požadavkem se obrátil i na ministra obrany Martina Stropnického. Ten je prý v první fázi odmítl. „Kontaktoval jsem jeho stranického nadřízeného Andreje Babiše. Na to se Stropnický ozval s tím, že se věcí zabývá a bude ji řešit. Do konce února má proběhnout další schůzka i s vedením generálního štábu armády," uvedl Pernica.

Ten požádal i o schůzku s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem. „Má zájem nám pomoci," dodal Pernica. Jeho slova potvrdila i mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Hejtman už nabídl starostům dotčených obcí, že se s nimi setká v průběhu ledna a osobně s nimi projedná, kde je možné jim z úrovně kraje pomoci," přiblížila.

Situace, kterou petenti řeší, vznikla novelizací zákona o zajišťování obrany České republiky. Upravuje vstup civilistů do vojenských újezdů. „Pro obyvatele obcí, které přímo sousedí s Březinou, je tak de facto vstup do újezdu zakázaný. Navíc nejde jen o problém lidí z Jihomoravského kraje, ale také Olomouckého. Proto by Bohumil Šimek rád o této otázce jednal také s jeho hejtmanem Oto Koštou," řekla Brindzáková.

Aktuálně petenti vyčkávají, jak se armáda k návrhům vyjádří. Pokud neuspějí, jsou odhodlaní obrátit se na vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta Miloše Zemana. „V žádném případě to nevzdáme, už jen kvůli téměř čtyřem tisícům podpisů připojených k petici," ujistil Pernica.