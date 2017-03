Vstup do Březiny? Armáda ustoupila jen z poloviny. Nestačí to, říká autor petice

Vyškovsko – Časově neomezený vstup do uvolněných prostor, vyjmutí zříceniny hradu Melice a okolí z vojenského újezdu. Nejen tyto požadavky vyhodnotili jako neakceptovatelné. Naopak umožnění průchodu mezi Radslavicemi a Zelenou Horou, více dočasně přístupných ploch a také umožnění cykloturistiky i mimo vyznačené cyklostezky dostaly zelenou. Takový je výsledek čtvrteční schůzky zástupců armády se starosty a předsedy osadních výborů ve věci petice za znovuobnovení režimu vstupu do vojenského újezdu Březina.

Na schůzce v areálu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově armáda představila své ústupky. Šlo o necelou polovinu požadavků, které jí starostové a předsedové osadních výborů předložili. „Od loňského roku byly zrušené Brdy a zmenšené plochy dalších újezdů. Celkově se území, které armáda využívá, zmenšilo o třetinu. Musí ale někde cvičit. Proto je třeba zachovat prostory, které skutečně potřebujeme a dbát na maximální bezpečnosti obyvatel,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Přestože armáda vyhověla jedenácti požadavkům, třináct jich zamítla. „Zavřela nás do rezervace. Ústupky nejsou tak velké, jak jsem si představoval, nic neřeší. Podstatné je vrátit režim vstupu do újezdu, do takové stavu, v jakém byl před rokem 2016. Nyní to spíš vypadá, že nás za peníze daňových poplatníků armáda omezuje a šikanuje,“ ohradil se iniciátor petice Milan Pernica ze Studnic.