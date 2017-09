Bučovice vykupují pozemky. Kvůli dalším cyklostezkám

Bučovice – Cyklostezka spojující Bučovice s místní částí Kloboučky, na kterou mnoho cyklistů dlouho čekalo, je hotová. Bučovičtí mají v plánu postavit další. Pustili se proto i do výkupu pozemků u Vícemilic.

ilustrační fotoFoto: Deník

„Chceme cyklostezku i v těchto místech. Město proto vykupuje pozemky tam, kde by měla nová trasa vést. Zatím se nám daří vše, co jsme si předsevzali. U většiny pozemků máme přislíbený prodej,“ informoval starosta Jiří Horák.



Kdy přesně by měla výstavba začít, ještě nedokáže říct. „Proto se zatím nedá mluvit ani o tom, kdy bude hotovo,“ dodal starosta.



Řada cyklistů vítá vznik nových cyklostezek v regionu s nadšením. Například Martin Trněný, který přes Bučovice jezdí pravidelně. „Líbí se mi, že město plánuje nové trasy pro cyklisty. Musím říct, že jízda po nich je bezpečnější a pro nás cyklisty mnohem pohodlnější,“ řekl Trněný.



Doufá, že cyklistické trasy vzniknou na dalších místech v okolí. „Věřím, že jich bude co nejvíc. Řidiči nebudou nadávat, že se na kolech motáme na cestě a předejde se určitě i mnoha dopravním nehodám. Čím víc takových tras, tím líp,“ poznamenal vášnivý cyklista.