Bučovičtí zvelebí dětská hřiště. Chystají se přispět i na multifunkční

Bučovice - Do dětského hřiště v bučovické místní části Kloboučky se pustila dřevomorka a celé ho zničila. A tak se loni vedení města rozhodlo, že postaví nové. To už je zčásti hotové, dokončit ho plánují letos. Celkem radnice v letošním roce investuje do dětských hřišť na území Bučovic sto padesát tisíc korun.

dnes 18:00 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kromě oprav hodlají bučovičtí finančně přispět na výstavbu multifunkčního hřiště v Marefách, v tomto případě ale do hry vstupují dotace. „Pokud Sokol získá potřebný příspěvek, o který si organizace žádala, slíbili jsme jim vypomoct částkou dvě stě tisíc korun,“ objasnil místostarosta Horák. Přestože rodiče vítají pozitivní kroky města vedoucí k lepšímu stavu hřišť, postrádají prvky pro nejmenší děti. „Mělo by být víc průlezek a aktivit pro malé děti, nejen pro školáky. Potřebovali bychom ta samá hřiště, ale ve zmenšeném měřítku,“ řekla Naďa Habartová, předsedkyně mateřského spolku Vrtulka. Podle ní můžou být prvky určené pro větší děti těm menším mnohdy nebezpečné. „Například ta stupátka jsou od sebe vzdálená dost daleko. Pro malé děti to není vhodné. Paradoxní je, že právě tyto nejmenší děti chodí s rodiči na hřiště nejvíc,“ upozornila Habartová. ADÉLA JELÍNKOVÁ

Autor: Redakce