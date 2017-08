Budou svítit úsporněji. Bučovice se chystají na výměnu dalších světel

Vyškov /REPORTÁŽ/ – Drahé dámy, byly jste dnes ráno na mši? Prý máme nového faráře. A údajně je to fešák! Tři ženy v šatech, které se nosily zhruba před sto lety, sedí při odpoledním čaji u stolku a vzpomínají na jednu z vyškovských významných osobností. Kněze Bohumíra Bunžu. Ve zhruba půlhodinové etudě vyprávějí jeho životní příběh. Je součástí Historie Vyškova v živých obrazech. Akce, která v sobotu navečer přenáší návštěvníky vyškovské zámecké zahrady do doby elegance, spousty radostí, ale i strastí. Do období první republiky.