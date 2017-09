Bufet u Punkevních jeskyní: měl už stát, nyní snad bude do konce roku

Vavřinec - Měl být otevřený do konce prázdnin, návštěvníci Punkevních jeskyní ho ale stále hledají marně. Chybějící bufet u vstupního areálu dosud zůstává jen na papíře. Správci jeskyní přitom stále doufají v otevření alespoň do konce leotšního roku.

Provozní budova při vstupu do Punkevních jeskyní v Moravském krasu.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Tento týden už se ale naproti nové budově při vstupu do jeskyní mají konečně objevit dělníci. A na konci roku si zde první návštěvníci koupí kávu nebo párek v rohlíku. Slibuje to Správa jeskyní Moravského krasu, podle které už k dalšímu zdržení nemá dojít. Snad. „Tento týden předáme staveniště. Snad bude bufet stát do konce roku,“ zůstává opatrný vedoucí správy jeskyní Jiří Hebelka.

Dělníci začnou chystat zázemí pro občerstvení v místech, kde dříve stály toalety. Zároveň začne i výroba stánku. „Bude z modřínového dřeva a to se špatně shání,“ upozornil na další možnou komplikaci Hebelka. Montovaná stavba o rozměrech sedm krát tři metry bude mít i terasu.

Lidem, kteří přijíždí do Punkevních jeskyní, musí zatím stačit automaty na nápoje a balené potraviny schované mezi expozicí o jeskyních a propasti Macocha.. „Nám to nevadí. Na Skalním mlýně je dobré občerstvení a sem je to kousek,“ nepostrádal jídlo a pití Dalibor Šipoš, který přijel s manželkou a dcerou za slovenské Levoči.

Kdyby tu ale stánek stál, určitě by si něco koupili. A nejen oni. „Je dobře, že tu postaví kiosek. Dneska jsme využili alespoň nabídky automatů,“ řekla Jana Veselá, která dorazila s dvěma syny.

O vybudování stánku s občerstvením usilují správci jeskyní už několik let. V původní budově bufet byl, v té nové však být nemůže. Nedovolují to podmínky dotací z evropských fondů. Po dobu deseti let povolují pouze prodej regionálních potravin. Proto chtějí jeskyňáři postavit občerstvení pro návštěvníky mimo hlavní budovu.

Proti tomu se však postavili zástupci Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „Před lety jsme se domluvili, že všechny služby pro návštěvníky jeskyní budou v jedné budově,“ připomněl vedoucí správy chráněné oblasti Leoš Štefka. Ostatní plochy měly být zatravněné a nabízet návštěvníkům výhled na krásy okolní přírody.

S prodejem potravin s regionální značkou ve vstupním komplexu ochranáři souhlasili. „Jenže takový sortiment bývá dražší než nabídka klasického bufetu,“ vysvětlil Hebelka postoj správců jeskyň. „Od turistů jsme na chybějící občerstvení měli dost negativních ohlasů,“ dodal.

Vedení jeskyní se proto odvolalo k ministerstvu životního prostředí. To stavbu kiosku posvětilo. „To respektujeme,“ řekl Štefka. Tříletá tahanice o dočasný stánek u Punkevních jeskyní tím skončila. Kousek přírody nakonec ustoupí potřebám turistů.

Nepořádku, který by po sobě návštěvníci budoucího občerstvení zanechali, se šéf ochranářů nebojí. „Předpokládám, že se o pořádek postará správa jeskyní,“ vyjádřil se Štefka.

Správci jeskyní už vybrali provozovatele stánku. Nyní s ním řeší jeho vybavení. „Bude to klasické rychlé občerstvení. Na tak malém prostoru nečekáme zázraky,“ podotkl Hebelka. Provoz bude celoroční, stejně jako otvírací doba Punkevních jeskyní.