Byla nejhezčím křížencem, říkají. Památce kavalírky věnovali voříškiádu

Křižanovice u Vyškova /REPORTÁŽ/ – Na stupínku vítězů stojí flekatý jezevčík s jasně modrýma očima. Nejspíš vůbec netuší, že se právě stal nejlepším psem bez průkazu původu, zato jeho panička Romana Polášková se spokojeně usmívá. Je sobota krátce před polednem a po hřišti v Křižanovicích u Vyškova pobíhají desítky psů. Malí velcí, chlupatí i krátkosrstí. A ani jeden není stejný. Nultý ročník Voříškiády Čtyřnohého tuláčka je v plném proudu.

Polášková jezdí po výstavách už řadu let. „S úspěchem jsem moc spokojená, nečekala jsem, že budeme mít šanci,“ rozhlíží se po konkurenci mladá žena z Bohdalic. Jak dodává, rozhodně však nebylo vše bez chybičky. „Komisařka nám vytkla křivé přední nohy, ale to mají jezevčíci docela často,“ obhajuje svého čtyřnohého přítele.

Na voříškiádu s sebou vzala i křížence, nejspíš jezevčíka s retrívrem. Je to nalezenec. „Někdo ve vedlejší vesnici vyhodil tři štěňátka, tak jsme si je rozebrali. I s ním dnes budu soutěžit, tentokrát v kategorii kříženců,“ upřesňuje Polášková. Už ale odbíhá, protože pořadatelé zrovna vyhlašují nástup její skupiny. V této chvíli ještě netuší, že i s druhým psem získá první místo.

Uděluje mu ho rozhodčí Gabriela Pinková. Všem psům kontroluje zuby, sleduje, zda vydrží v postoji, aniž by si sedli nebo lehli, a chce je vidět v mírném běhu. „Posuzuji hlavně jejich kondici, jaký mají pohyb. A samozřejmě, že mazlíčci v kategorii psů s průkazem původu musí vypadat co nejvíc podle standardu. Ti bez průkazu se musí na plemeno co nejvíc podobat a v kategorii voříšků to vyhraje zkrátka ten největší voříšek,“ usmívá se Pinková.

Dodává, že je mile překvapená úrovní přihlášených. „Našli se jedinci, kteří nebyli moc vychovaní, ale v drtivé většině případů to bylo naopak. A vystavovatelé umí své psy předvést,“ vyzdvihuje.

Přestože jde o první výstavu, kterou posuzuje, zkušenosti má bohaté. Vysvětluje, že je handlerka, což jsou lidé, kteří se zabývají předváděním psů tak trochu na profesionální úrovni. „Mám objetou řadu výstav s různými plemeny, malými i velkými. Mám hodně načteno a odpozorováno od rozhodčích,“ říká Pinková.

Její psi však tentokrát zůstali doma v Jestřabicích u Kyjova. „Nemůžu si posuzovat vlastního, i kdyby mi ho někdo předvedl. Ale asi by dostal nejobjektivnější posudek, protože vím přesně, co má za chyby, a samozřejmě bych si ho zkritizovala víc,“ připouští.

Posoudit musí celkem osmapadesát psů. „Přihlášených jich sice bylo šestašedesát, osm ale nedorazilo. Několik z přítomných jsou přímo ti, které si lidé adoptovali u nás,“ přibližuje za spolek Čtyřnohý tuláček, který poskytuje dočasnou péči zvířatům bez majitele, Konrád Wittko.

Sobotní voříškiádu spolek pořádá na počest kavalírky Kismis, kterou zachránil z množírny. „Byla to třináctiletá fenka, měla vadu srdce, před rokem uhynula. Chodili jsme s ní na voříškiády, kde vyhrála třeba titul Nejhezčího voříška. To nás tak nakoplo, rozhodli jsme se udělat na zkoušku nultý ročník a zatím to docela vychází,“ usmívá se Wittko.

Rukama jim prošla také fenka Cindy, kterou si jako asi měsíc a půl staré štěně adoptovala Petra Slezáčková z Nesovic. „Mám ji už dva roky. Rychle si zvykla, ani nesmutnila. Od mala jsme chodily na cvičák, má i zkoušky poslušnosti,“ hladí fenu Slezáčková.

Přesto si netroufá odhadnout, jak se jim dnes předvedení povede. Posuzování je teprve čeká, a jak Slezáčková podotýká, záleží, jakou bude mít Cindy náladu. „Má takové stavy, kdy si chce jenom hrát. Teď už je trochu unavená, jsme tady od rána, ale doufám, že to dopadne dobře. V kategorii je nás docela hodně, asi patnáct, tak uvidíme,“ nechává se překvapit studentka veterinářské školy.

Právě pomoc veterináře bude potřebovat asi desetiletý zlatý retrívr Justin. U Tuláčka je několik málo týdnů, někdo ho opustil v Ivanovicích na Hané. „Je hluchý a nyní na něj pořádáme sbírku. Potřebuje operaci, má rakovinu varlat,“ vysvětluje Wittko. Na operaci přispějí i všichni ti, co si v sobotu koupili lístek do tomboly. Výtěžek z ní poputuje právě na operaci. „Poté, co se zotaví, Justina nabídneme k adopci. V současnosti máme ještě další dva volné psy,“ dodává Wittko.