Bývalá zdravotní škola je na prodej. Ubytovnu z ní nechceme, zní z města

Vyškov – Místo starých lidí a maminek s dětmi můžou bývalou zdravotnickou školu v Dědicích obsadit sociálně slabí a nepřizpůsobiví. Toho se momentálně obává vedení Vyškova, dědického osadního výboru i obyvatelé města. Objekt v centru Dědic totiž Jihomoravský kraj nabídl k prodeji.

Vyškovská zdravotnická škola. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Vedení radnice zvažuje, že bývalou školu koupí. Rozhodovat o tom budou zastupitelé v pondělí. „Obavy z toho, že v místě vznikne ubytovna, jsou v podstatě jediným důvodem, proč nad koupí uvažujeme,“ potvrdil starosta Karel Goldemund.

Právě vznik ubytovny totiž podle podporovatelů odkupu reálně hrozí. „Budova je ve špatném stavu, nicméně ubytovací prostory bývalého internátu jsou i se sociálním příslušenstvím ve stavu téměř standardním. Nějaký spekulant by toho mohl využít,“ řekl předseda dědického osadního výboru Jiří Wasserburger.

Lidé ho prý na ulici zastavují a chtějí k prodeji budovy znát víc informací. Trápí je totiž podobné obavy. „Objekt je na dobrém místě a pokud by ho někdo koupil, tak ne kvůli jemu samotnému, ale proto, že si může rychle investici vrátit,“ nechce riskovat.

Nedaleko bývalé školy, přímo na náměstí Svobody, bydlí například Alena Piňousová. Byla by pro, aby město objekt koupilo. „Mělo by pak lepší dohled nad dalším využitím. Dřív se mluvilo o komunitním bydlení, a proto bych byla nejraději, kdyby budovu dostala na starost nějaká organizace, která by v něm zřídila byty pro potřebné,“ uvedla Piňousová.

Podobnou vizi má i radnice. „Vyškov dlouhodobě plánuje výstavbu domu s pečovatelskou službou, na což má rezervovaný pozemek v Albrechtově ulici. Bylo by možné službu směřovat právě do bývalé zdravotnické školy. Pak je jen otázkou, zda bude lepší budovu zbourat a na jejím místě postavit nový objekt, nebo ten stávající opravit,“ nepředbíhal Goldemund.

I přes to, že bude Vyškov splácet zimní stadion, peníze na koupi prý má. „Poradíme si s ní bez toho, že bychom si museli půjčit. Na druhou stranu je ale řada užitečnějších věcí, které jsou potřeba,“ uznal starosta.

Nicméně ruku pro koupi zvedne i vyškovský a krajský zastupitel Roman Celý. „Budova je dost velká na to, aby se dala využít pro bydlení nebo sociální zařízení. Navíc budou vyhlášené i nějaké evropské tituly, takže by stálo za to, aby město zpracovalo projekt, kde by se daly dotace využít,“ zmínil Celý.

Ze stejného důvodu koupilo město dům v Žižkově ulici, který přestavuje na byty a služebnu strážníků. Podobně se chovají i ostatní města, například Blansko. „To řešilo problém na náměstí s hotelem. Hotel odkoupilo a zdemolovalo, čímž se zbavilo zátěže i rizika, že někdo bude vydělávat na chudobě,“ podotkl Celý, který působí i jako ředitel vyškovské charity.

Jak už Deník Rovnost informoval, ta měla na původním projektu komunitního bydlení spolupracovat. „Pokud nás město vyzve, jsme na spolupráci připravení i nyní. Požadavky lidí z Vyškovska jsou z různých cílových a věkových skupin. Poptávka mladých a začínajících rodin je. Pracujeme i s důchodci a mentálně postiženými,“ vyjmenoval.

Radní Jihomoravského kraje schválili záměr prodeje bývalé školy 31. srpna. Zda se jejím majitelem skutečně stane Vyškov, však nebude jisté ani po souhlasu zastupitelů s koupí. „Jihomoravský kraj má ze zákona povinnost zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a umožnit tak komukoli, aby svou nabídku podal. Jakékoli předkupní právo města tedy není možné,“ vysvětlila mluvčí kraje Monika Brindzáková.