Centrem Bučovic opět hřměly motory. Čtyřkolkáři zavřeli sezonu

Bučovice /REPORTÁŽ/ – Křížem krážem projeli Slovensko, kde je jízda v terénu na čtyřkolkách zakázaná. Vždy ale získali povolení od strážníků. A také Rumunsko, kam se každoročně Jan Soldán a Rostislav Kalous vracejí. Stejně jako poslední den v roce na bučovické náměstí Svobody. Tam na už tradičním srazu pořádaném Motoklubem Vícemilice, jehož jsou členy, spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi předvádějí, co tyto stroje dokáží. A vozí na nich i nejmenší návštěvníky. Nejinak je tomu v sobotu.

Je okolo nuly a pouze z představy sednout třeba jen na kolo zamrazí. Co teprve na čtyřkolku? „Máme oblečení do minus deseti stupňů a vyhřívané rukojeti. Navíc při jízdě tělo nadskakuje, a to také zahřeje," shodují se oba muži, kteří jsou zakladateli akce. Ta se koná pošesté. „Silvestrovské vyjížďky jsme pořádali už dřív. Abychom se poslední den v roce nenudili. A jednou jsme si řekli, že ji uděláme na bučovickém náměstí pro veřejnost. Aby lidé věděli, že jen neškodíme a co všechno děláme. Že nepořádáme pouze závody na babetách a pionýrech," říká Kalous. A jak podotýká Soldán, aby se rozloučili s končícím rokem.

Příchozí, kterých v centru města postává několik desítek, tak můžou obdivovat různé kousky jako přeskoky přes pneumatiky nebo kládu. „Nejdřív ale jezdci povozí ty nejmenší, na to se děti těší celý rok. A dospělí si z jejich úst můžou poslechnout, co letos na svých vyjížďkách nebo závodech zažili, jaké sklidili úspěchy. Zkrátka si s nimi popovídají," sděluje moderátor Josef Fajtl.

Podívat se přišel například Bučovan Vladimír Polach a vzal s sebou vnuka. „Vozit se ale asi nebude, jízdu na čtyřkolce dobře zná. Spíš jsme zvědaví, co jezdci předvedou. Ještě jsme na této akci nikdy nebyli," říká Polach. Nakonec ale malý Vojtěch Trepka na stroj přece jen usedá. A ne jednou. Příležitostí má každý nespočet.

Ani po hodině burácení motorů zdaleka nekončí, a tak divákům přijde vhod teplé občerstvení zdarma, které pro ně pořadatelé přichystali. Na závěr se jezdci vydají na spanilou jízdu Bučovicemi, jíž uzavřou letošní sezonu.