Ceny bytů rostou. Na Vyškovsku kvůli hladu po bydlení staví nové

Blanensko, Vyškovsko – Američané, Francouzi, zkrátka hlavně cizinci pracující v Brně mají aktuálně zájem o bydlení v menších městech nebo vesnicích v okolí města. Tvrdí to developeři. „V Brně ceny rostou rychleji než jinde. Je to také tím, že je tam zablokovaný územní plán. Lidé sice chtějí bydlet v krajském městě, ale ceny za metr čtvereční jsou tam daleko vyšší než třeba ve Slavkově, kam se raději stěhují," přiblížil například majitel brněnské stavební společnosti Tomáš Kaláb. Stejný trend pozorují realitní makléři na Blanensku. O nákup bytů i pronájem je tam podle nich stále velký zájem, i když ceny šly za poslední dva až tři roky výrazně nahoru.

Bydlení. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

„U bytů je navýšení ve statisících. I tak jsou stále o dost levnější než v Brně. Proto se řada lidí, co v Brně mají práci nebo tam plánovali koupit byt, stěhuje kvůli levnějšímu bydlení raději na Blanensko. Do krajského města je to odtamtud vlakem i autem blízko," odůvodnil třeba rea-litní makléř Jan Křenek.

A tak se i stavební firmy poohlížejí po lokalitách mimo Brno. Třeba firma Kaláb připravuje už třetí etapu výstavby ve slavkovských Zelnicích. „Půjde o čtyři bytové domy s víc než osmdesáti různě velkými jednotkami, kde je cena za metr čtvereční padesát tisíc korun, a devatenáct rodinných domů," přiblížil Kaláb.

Kvůli rychlosti, jakou jde nové bydlení na odbyt, pro třetí etapu zvýšil cenu o deset procent. V první a druhé vzniklo dohromady pětatřicet rodinných domů a dva bytové s padesáti jednotkami. Všechny už mají majitele. Další desítky bytových jednotek ve Slavkově vznikají v Kaunicově dvoře nedaleko koupaliště v centru města.

Pozadu s novými domy a byty nezůstává ani Vyškov. Výstavbu tam v letošním roce plánuje zahájit tamní firma Trasko. „V Joklově ulici se chystáme postavit osmnáct rodinných domů, stejně jako na Víta Nejedlého. Některé už máme zamluvené," sdělil ředitel firmy Petr Kapounek.

Po vlastním bydlení se poohlíží například Petra Šenková. „Slavkov se mi hodně líbí, ale ceny jsou tam závratné. Levněji vyjde koupě staršího domu a rekonstrukce," je přesvědčená žena. Méně peněz by dala i za novostavbu na blanenském sídlišti Písečná. Tam mají dělníci postavit tři domy se 101 byty. V režii společnosti Hopa Group. První dům už přitom měl být dávno hotový. Stavbu ale blokují protesty místních a odvolání ke kraji. „Zatím nemáme ani územní rozhodnutí. Neodhadnu, kdy se začne stavět. Půlku bytů ale máme zamluvenou," oznámil jednatel společnosti Jan Musil.

Ceny novostaveb

Srovnání aktuálních cen nových bytů v Brně a blízkém okolí:

• Blansko, Písečná, 2+kk, cca 56 m2:1 990 000 Kč

• Brno, Bytový dům Barvy Lesná, 2+kk, 44,5 m2:

2 994 410 Kč

• Slavkov u Brna, Zelnice 2+kk, cca 50 m2:

2 500 000 Kč

Zdroj: stavební firmy