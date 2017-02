Cesta na hvězdárnu je bezpečnější. Z Kroměřížské zmizelo 15 tun odpadu

Komořany – Jeden středně těžce a tři lehce zranění. To je podle informací zdravotnické záchranné služby následek nehody dvou aut, která se stala v pondělí krátce před třetí hodinou odpoledne v Komořanech. „Člověka se středně těžkými poraněními jsme převezli do brněnské nemocnice. Zbylé tři do Vyškova na chirurgii," uvedla mluvčí krajských záchranářů Hedvika Kropáčková.