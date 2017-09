Cesta na koupaliště? Oprava dálnice od návštěvy odrazovala

Blanensko, Vyškovsko – Sezonu nám pokazila oprava dálnice. Tak hodnotí letošní léto ředitel slavkovských technických služeb Petr Zvonek. „Jelikož je u nás návštěvnost koupaliště hodně o hostech z Brna a okolí, kteří k nám kvůli rekonstrukci nejezdili, byl červen podprůměrný,“ vysvětlil Zvonek. A zatímco moc nadšení nejsou ani v Blansku, provozovatelé dalších koupališť si mnou ruce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Bílek

VELKÝ SKOK. V Rousínově loni vydělali kolem 160 tisíc korun, letos skoro 270 tisíc. „Jde o jeden z nejlepších výsledků posledních let. Přišlo přes osm tisíc návštěvníků, loni jich bylo pět a půl tisíce,“ vyčíslil šéf rousínovských Městských služeb Václav Hůlka. K nalákání návštěvníků nepotřebovali ani nové atrakce. Stačilo horké léto.



SEDM TISÍC ROZDÍL. Víc koupacích dnů pomohlo i v Boskovicích. „Ve srovnání s loňskem návštěvnost stoupla. Loni přišlo 26 500, letos 33 500 lidí. Kromě teplých dnů je přilákal i nedělní aquazorbing a turnaje ve volejbale,“ řekl vedoucí boskovického koupaliště Červenka Bohumil Feruga. Tržby ještě vyčíslené nemá. „Budou kopírovat nárůst návštěvníků,“ tvrdí.

Sezona koupališť

∙ Ve Vyškově za červenec a srpen utržili 2,4 milionu korun. Ve srovnání s loňskem přišlo o sedmnáct procent víc lidí.

∙ Na boskovickém koupališti se letos osvěžilo o jednadvacet procent lidí víc než loni.

∙ V Rousínově mají důvod ke spokojenosti. Tržby dosáhly téměř dvou set sedmdesáti tisíc korun, což je jednačtyřicetiprocentní nárůst oproti loňsku.



TRŽBY STEJNÉ. Ve Vyškově jsou na tom s tržbami podobně jako loni. Přestože na koupaliště přišlo oproti loňsku o sedm tisíc lidí víc, konkrétně jednačtyřicet tisíc. „Oč bylo víc návštěvníků v letním areálu, o to méně jich dorazilo na vnitřní. Tam chodí, když je větší zima a vstupné je vyšší,“ přiblížil vedoucí Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík. Dodal, že sezonu hodnotí jako průměrnou. Do roku 2018 by chtěli zrekonstruovat venkovní bazén. „Pokud budou souhlasit zástupci města,“ poznamenal.



TOBOGÁN NALÁKAL. Za průměrnou označuje sezonu i Zvonek. „Na druhou stranu, letos poprvé jsme dodali atrakce pro děti, skluzavku a tobogán. Rodiče dětí do dvanácti let novinky chválili. I návštěvnost se v tomto věkovém rozmezí zvýšila,“ dodal Zvonek.



KVALITNĚJŠÍ KOUPÁNÍ. Až v druhé polovině září bude sezonu hodnotit adamovský Adavak, který provozuje nově opravené koupaliště. Už nyní si však investici do oprav pochvalují. „Rekonstrukce koupališti prospěla, kvalita je nesrovnatelná. Návštěvnost byla vyšší než v předchozích letech,“ uvedl jednatel Adavaku Martin Hroz. Zásadní novinky zatím neplánují.



ODJELI JINAM. Čísla za uplynulou sezonu v pátek vyhodnotí i provozovatelé blanenského aquaparku. Na rozdíl od adamovských ale velkou radost mít nebudou. „Sezona byla slabší, meziročně budeme mít pokles v tržbách. Myslím, že je to paradoxně způsobené růstem ekonomiky. Lidé víc cestovali a odjížděli mimo město,“ podotkl jednatel společnosti Služby Blansko Jiří Charvát.

Aquapark je zavřený. Kvůli opravám a úklidu





Vyškov – Chtěla dětem zpříjemnit začátek školního roku. Proto se Petra Komárková vydala s celou rodinou do vyškovského aquaparku. „Po příjezdu jsme zjistili, že je zavřené. Nevím, proč zrovna teď, když venku už se koupat nedá. Údržbě se snad mohli věnovat přes léto,“ poznamenala Komárková.



Hlavně jí vadilo, že jsou z toho smutné její dvě děti. „Něco jsem jim slíbila a místo koupání jsme jeli domů. Snad to vyjde příště,“ dodala.



Ve vyškovském aquaparku se podle Jaroslava Hastíka, který je ředitelem Správy majetku města Vyškova, věnují údržbě v tomto termínu pravidelně. „Máme teď odstávku. Jde o každoroční záležitost, kdy se věnujeme opravám nebo úklidu,“ informoval Hastík.

Řekl, že jiný termín zvolit nelze. „Nemůžeme se tomu věnovat v letní sezoně. Září vybíráme proto, že je to v návštěvnosti dlouhodobě nejslabší měsíc,“ dodal ředitel.