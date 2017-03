Čeština zábavnou formou. V elektronických knihách píše znaménkům dopisy

Vyškov - Český jazyk si k ní našel cestu už na základní škole. Bavilo ji řešit různé pravopisné zádrhele, těšila se na jinak obávané diktáty. Vyškovanka Erika Hanáčková se rozhodla lidem ukázat, jak zábavná čeština může být. A tak začala tvořit elektronické knihy.

Vyškovanka Erika Hanáčková přibližuje lidem češtinu zábavnou formou.Foto: Archiv Eriky Hanáčkové

„Píšu stylem, který je přístupný všem. Do e-knih vkládám nejen odborné znalosti, ale i humor, srdce a lehkost. Složité gramatické poučky jsou pro čtenáře často nesrozumitelné a nejasné. Snažím se jim vše zjednodušit. A myslím, že se mi to i daří, protože už si je přečetlo 280 lidí,“ říká jedenačtyřicetiletá žena. Už za několik málo týdnů vydá další e-knihu, tentokrát zaměřenou na vyjmenovaná slova.

Mimo to Hanáčková stojí i za projektem Čeština pro všechny. Zahrnuje hned několik oblastí. „Například na Facebooku je stejnojmenná komunita, kam třikrát týdně vkládám příspěvky. Týkají se pravopisu, skloňování, nářečí i literatury,“ přibližuje nadšenkyně s tím, že projekt funguje od loňského února.

Za tu dobu oslovil na sedm set lidí. „Fanoušci mě povzbuzují k další tvorbě. Jejich pochvalné reakce mne utvrzují v tom, že má moje práce smysl,“ dodává bývalá učitelka češtiny.



S českým jazykem si prý užívá hodně zábavy. „Zrovna nedávno jsme se s fanoušky dost pobavili u příspěvku, kdy měli hádat, zda je ve větě ,Koupili jsme si nové okapy‘ správně napsané slovo okapy, nebo zda by tam mohlo být i okapi, či dokonce obě varianty. Vtipné komentáře stojí za přečtení,“ odkazuje.



Její hravá mysl se projevuje i při tvorbě e-booků. Třeba v jednom píše dopisy uvozovkám, závorkám, tečce a dalším znaménkům. „Povídám si s nimi jako se starými známými,“ usmívá se Hanáčková. Jak dodává, u toho současně učí čtenáře, k čemu jsou znaménka dobrá a jak je správně použít.



Ani ona ale občas nenapíše vše správně. Dřív si to prý vyčítala a zlobila se na sebe. „Postupně jsem ale zjistila, že taková chyba je pro mě výzva k dalšímu samostudiu. A důkaz, že i já jsem jen obyčejný člověk, který má právo chybovat,“ dodává žena.



Zlobí ji však, když lidé gramatiku ignorují úmyslně. „Chybějící diakritika v esemeskách, které píšeme rodině a přátelům, by mě ani tak netrápila. Doba je zkrátka rychlá a my se snažíme urvat pro sebe každou vteřinu. Ovšem oficiální SMS zprávy, to už je jiný šálek kávy. Vždyť to, jak píšeme, vypovídá dost o naší inteligenci a úctě k čtenáři. Tak ze sebe nedělejme nevzdělance a snažme se psát nejen česky, ale hlavně správně česky,“ vyzývá Hanáčková.