Chátrající stadion nabízí majitel obci za 9 milionů. Drnovičtí rozhodnou v září

Drnovice, Brno /FOTOGALERIE/ – Radek Drulák, Zdeněk Grygera nebo Róbert Kafka. Doby, kdy se na hřišti stadionu v Drnovicích na Vyškovsku za míčem proháněli nositelé známých jmen, kdy se klub dvakrát probojoval do finále Českého poháru a Poháru UEFA a kdy se o obřím kolosu mluvilo jako o drnovickém zázraku jsou ty tam. Současné vedení víc než dvoutisícových Drnovic stojí před prozaičtější otázkou. Koupit rozpadající se ruinu za několik milionů?

Fotbalový stadion v Drnovicích byl podle místostarosty vesnice Jiřího Dvořáka ještě před patnácti lety skvostem. „Zato dnes? Co k tomu říct?“ krčí rameny Dvořák.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Jak v červnu Deník Rovnost informoval, majitel, brněnská společnost Mengas v čele s Alešem Příkopou, se stadion rozhodl prodat. A nabídl ho obci. Jenže za něj požaduje o několik milionů víc, než za něj sám v dražbě dal. „Byli bychom ochotní dát maximálně osm milionů. Jenže zástupce majitele se před prázdninami tvářil, že by chtěl devět,“ sdělil zastupitel obce Pavel Klvač.

O tom, zda by byl Příkopa ochotný slevit, nechtěl spekulovat. „Jednání jsou v běhu, nicméně o prázdninách vedení obce nezasedá. Bližší informace tak můžu poskytnout na podzim. Blíž proto věc v současnosti komentovat nechci,“ uvedl.

Právě v září budou drnovičtí zastupitelé rozhodovat, zda do koupě půjdou. „Při hlasování o částce, kterou jsme ochotní za stadion dát, se sice většina vyjádřila pro, ale neznamená to, že vše stejně dopadne v září,“ vysvětlil Klvač. Jak hlasoval, prozradit nechtěl. „Nevím ani, pro co zvednu ruku v září. Zvažuji výhody a nevýhody,“ dodal.

Sumou za koupi výdaje obce totiž neskončí. Další si vyžádá péče o objekt. „Naopak výhoda je, že by obec měla oněch dvacet tisíc metrů čtverečních pod kontrolou. Předešlo by se dalším možným spekulacím,“ přiblížil Klvač.

O tom, pro jakou variantu zvedne ruku, zatím není přesvědčený ani místostarosta Jiří Dvořák. „Vyčíslení údržby momentálně připravuje předseda fotbalového klubu. Součástí bude i způsob financování i to, jakým směrem by bylo dobré se dát. Například, zda bude stadion využívat pouze klub nebo by mohl mít i komerční využití. Tyto informace jsou důležité pro rozhodnutí zastupitelstva,“ vysvětlil Dvořák.

Dnes už pouze připomínku dob divokého kapitalismu nechal v Drnovicích postavit někdejší místopředseda Českomoravského fotbalového svazu Jan Gottwald. Jeho syn Robert ve středu opět stanul před Krajským soudem v Brně. Podle obžaloby si měl půjčit dvanáct milionů korun od svého známého Ivana Drbala, které nikdy nevrátil. Peníze si měl půjčovat na provoz drnovického fotbalového klubu a koupi a provoz motorestu U Devíti křížů.

Ve středu vypovídal poprvé, dřív mluvit odmítal. Stejně jako svou vinu. „Že jsem si půjčoval na Devět křížů je nesmysl,“ řekl. Tvrdil, že peníze nebyly pro něj, ale pro drnovický klub (zkrachoval před více než deseti lety - pozn. red.). „Drbal se tenkrát nabídl, že nějaké peníze má a že je do něj dá. Já jsem ho nenutil, měl rád fotbal,“ uvedl.

CENA STADIONU

Majitelem fotbalového stadionu se loni v březnu stala brněnská společnost Mengas, která v době koupě existovala dva dny. V dražbě nabídla 6,2 milionu korun. Obec byla ochotná dát 3,5 milionu. Nyní Mengas za objekt požaduje zhruba devět milionů.