Chybí dárci krve. Kvůli chřipce a virózám

Blanensko, Vyškovsko – Zavolají dvaceti lidem, dorazí jich necelá polovina. Kvůli chřipce a virózám aktuálně transfúzním stanicím na Blanensku a Vyškovsku ubývá dárců krve. „Průměrně jich v lednu přichází okolo 450, letos jsme zaznamenali pokles o padesát lidí," vyčíslila primářka hematologicko-transfuzního oddělení vyškovské nemocnice Růžena Závodná.

Podle ní za to můžou dva důvody. Epidemie a sníh. „Například ve středu se k nám spousta lidí nedostala kvůli kalamitě," objasnila.

Minulý měsíc tak vyškovskou transfúzní stanici, která se dlouhodobě pyšní, že zásobuji krví i okolní nemocnice, trápil úbytek dárců se skupinou 0-. To podle primářky způsobil i fakt, že je ve Vyškově víc pacientů s touto krevní skupinou. „Zatím se nám krev ale vždy podařilo zajistit. Znamenalo to ovšem obvolávat víc lidí," konstatovala Závodná.

Stejný problém má boskovická nemocnice. Jak potvrdila asistentka jednatele Olga Slezáková, kvůli onemocněním dýchacích cest se dárci v posledních týdnech odhlašují víc než ve zbytku roku. „Když srovnáme loňský a letošní leden, jde o pokles téměř o padesát lidí. Pokud se nemocní odhlásí včas, můžeme jejich místo obsadit někým jiným. Leden je každoročně nejslabší měsíc, podobně jako letní prázdniny," připomněla Slezáková. V případě onemocnění chřipkou můžou lidé darovat krev nejdřív dva týdny po uzdravení.

Transfúzní stanice odmítají dárce často i po běžném nachlazení. O tom dobře ví Dana Jonášová z Blanska, která krev daruje pravidelně asi dvacet let. „Jednou mě odmítli, protože mě hodně oslabila obyčejná rýma," vzpomněla žena.

Zatímco dárce musí stanice spíš hledat, další oddělení jsou přeplněná. Třeba vyškovská interna, kde denně přijmou jednoho až dva pacienty s chřipkou nebo potížemi, které nemocným působí virózy. „V poslední době jich na oddělení leží pět až osm. Máme tak problémy s místem," sdělil primář interního oddělení ve Vyškově Jiří Pinka.

Epidemie podle primáře Pinky není na ústupu. Čísla zveřejněná krajskými hygieniky ale mluví o opaku. Oproti minulému týdnu v pátek hlásili na Vyškovsku zhruba o tři sta nemocných na sto tisíc obyvatel méně. „Ale zaznamenali jsme víc pacientů se závažnými respiračních onemocněními a chřipkou," řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Renata Ciupek. Naopak na Blanensku je nemocných víc než před týdnem, a to zhruba o 150 na sto tisíc obyvatel. „Největší nárůst evidujeme u dětí do pěti let," dodala.

Doporučení hygieniků týkající se zákazu návštěv v nemocnici kvůli vysokému počtu nemocných trvá. „Samozřejmě ho respektujeme. V případě změny se oznámení objeví ihned na našem webu," uvedla mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá. Stejně hovořila i náměstkyně pro zdravotní péči vyškovské nemocnice Marie Pojezná.

Počty nemocných

Blanensko

• 1 784 na sto tisíc obyvatel, z toho chřipkou 231 lidí

Vyškovsko

• 1 685 na sto tisíc obyvatel, z toho chřipkou 219 lidí

• Epidemie je od 1 700 nemocných na sto tisíc lidí, v kraji je jich nyní 2200

Zdroj: krajská hygiena