Děti na karnevale v Ivanovicích bavil Mrazík. Nechyběla ani Nastěnka s Marfušou

Ivanovice na Hané /REPORTÁŽ/ – Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny, zelená byla celičká od jara do zimy. Nebo Váňo, Váňo, Ivánku, nikam už nepospíchej. Kdo by neznal Mrazíka, který nesmí žádný rok chybět ve vánočním televizním programu? Zhruba týden poté, co se s ním i ti nejmenší diváci mohli seznámit prostřednictvím obrazovek, si ho připomínají v Ivanovicích na Hané. A nejen písněmi, které zní z reproduktorů.

V kulturním domě se to hemží hodnými Nastěnkami, zlými Marfušami, ale nechybí ani Ivánek a samozřejmě děd Mrazík se svou kouzelnou holí. Je sobota odpoledne a zhruba stovka dětí pod taktovkou spoluorganizátorů z vyškovského střediska volného času Maják se baví na karnevale. „S organizací jsme navázali spolupráci už loni. To byli tématem Piráti z Karibiku. Do té doby jsme dětský bál pořádali ve spolupráci s našimi hasiči. Ohlasy na Maják ale byly pozitivní, tak jsme u toho zůstali," pochvaluje si za pořadatele, kterým jsou Ivanovice na Hané, pracovnice úřadu Gabriela Hladká.

Na děti čekají hry, soutěže i sladké a věcné odměny. „Nejlepší tanečníci dostanou speciální odměny. Můžou si nechat něco natetovat," láká malé návštěvníky na parket moderátorka přestrojená za Marfušu. Většina dětí s její výzvou nemá problém a obzvlášť dívky se krásně, nutno podotknout některé i velmi nápaditě vlní v rytmu někdejšího velkého hitu Coco Jambo a dalších diskotékových šlágrů. „Ivánek je výborný tanečník. I Nastěnky proto musí ukázat, co umí," popichuje moderátorka.

Venku je zima, která by se s klidem dala přirovnat k té v Rusku, a tak letošní volba tématu příchozím připadá velmi stylová. „Moc dobře se to sešlo," přikyvuje matka dvou dívek, které chvílemi dovádějí na parketu, Jana Fidrová. Téma karnevalu se jí líbí, stejně jako zbytek programu. „Starší dcera si i zasoutěží, mladší na takové kolektivní akce moc není. Je spíš stydlivá," dodává návštěvnice.

Že se tvůrci programu letos přestrojí za postavy z Mrazíka, netušila. Stejně jako další příchozí. „Nenapadlo nás to zveřejnit. Těžko říct, zda by alespoň některé děti přišli tematicky přestrojené," krčí rameny Hladká. Třeba Aneta Černá, která dorazila z Vyškova, by to uvítala. „Jsem zvyklá dceři vyrábět kostýmy sama. Nějak bych to určitě vymyslela," říká mladá matka, zatímco její dcera obdivuje efekty, které s sebou spoluorganizátoři do Ivanovic přivezli.

Jde o mlhu, jež se čas od času line po parketu, ale také mýdlové bubliny a dokonce i stylový sníh. „Vypadá to moc dobře. Jsem ráda, že jsme si vybrali právě tento karneval," je spokojená Černá.

Na výběr nicméně bude mít i z mnoha dalších. Sobotní ivanovický je jedním z prvních, ne-li první na Vyškovsku. Další se pak ve městě bude konat 18. února. Půjde o Dětské radovánky pořádané Tělovýchovnou jednotou Slovan.