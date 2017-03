Děti zůstávají v ústavech. Může za to jejich vyšší věk i stávající krize rodiny

Blanensko, Vyškovsko – V boskovickém dětském domově momentálně žije čtyřiatřicet dětí. Pracovníci navíc čekají na dvě další, které se vrací od pěstounů. Stejně na tom bylo zařízení ústavní výchovy loni. Tak jako další na Vyškovsku i Blanensku potvrzuje celorepublikový fenomén – počet chovanců v ústavech se nedaří snižovat.

Potvrzují to statistiky. „V roce 2010 pracovníci sociální péče umístili do ústavní výchovy třináct dětí z Blanska a okolí, o pět let později patnáct, stejně tak i loni,“ shrnula vedoucí blanenského sociálně-právního odboru Jana Fadrná.

Někdy volná místa v dětských domovech dokonce schází. „Kapacitu máme obvykle z devadesáti procent naplněnou, už se ale i stalo, že jsme měli plno, a přesto byla poptávka na další místa,“ upřesnila ředitelka Dětského domova v Boskovicích Jarmila Štůlová.

Počty dětí v ústavní výchově

Česká republika:

2017 – 6 500

2016 – 6 482



Jihomoravský kraj:

2017 – 514

2016 – 526



Blanensko:

- Dětský domov Boskovice:

2017 – 36

2016 – 36

- Dětský domov Hodonín u Kunštátu:

2017 – 24

2016 – 22



Vyškovsko:

- Domov pro postižené děti Lila:

2017 – 26

2016 – 28



Zdroj: dětské domovy

Stejně jako v Boskovicích i v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku se stává, že se děti vracejí od pěstounů zpět do domovů. „Zrovna teď se k nám dostal jeden předškolák, kterého neustála jeho pěstounka. Často sem přichází děti, se kterými si nikdo neví rady,“ potvrdil ředitel hodonínského domova Bohumír Verner.

Podle odborníků je problém ve vyšším věku dětí i v nevhodném výběru pěstounů. „Výchova mladých dětí se za pomoci odborníků zvládnout dá, u starších je to horší. Pěstoun by musel být psychoterapeut, aby vyléčil poruchy, kterými dítě trpí dlouhodobě,“ přiblížila koordinátorka a terénní pracovnice neziskové organizace Dobrá rodina Ivana Brabcová. Se svým týmem se věnuje pěstounům na jižní Moravě.

V pětaosmdesáti procentech případů jsou pěstouni dětí jejich příbuzní. „Jde o babičky, tety, většinou starší lidi, kteří mnohdy neprodělají hlubší přípravu, a pubertu mladých potom vůbec nezvládají,“ upřesnila Brabcová. Jak dodala, se staršími pěstouny se pracuje hůř, protože mají zažité návyky, vychovali už několik vlastních dětí a nepřizpůsobují se potřebám svěřence.

Odborníci východisko ze současné situace nevidí. „V dnešní době by rodiče měli dbát na upřednostňování rodinných vazeb, neuchylovat se jen k technologiím. Vliv rodiny se podceňuje, hodnoty společnosti jsou nastavené jinde, než by měly opravdu být. A proto nastala krize rodiny,“ sdělila Štůlová.

Souhlasí s ní ředitelka Domova pro postižené děti Lila v Otnicích na Vyškovsku Ludmila Pšenáková. „Děti přichází z rodin s pochybnou minulostí, a ne že by jich ubývalo, dnes je to spíš naopak,“ upozornila.

Podle ní se sociální pracovníci snaží ze všech sil tyto rodiny pozitivně ovlivnit. „Ale výsledek je většinou stejně nulový,“ je pesimistická Pšenáková.

Rodiči bývají alkoholici, narkomani, lidé bez citů, říká ředitel dětského domova

Hodonín u Kunštátu – Dítě se do ústavu dostane z různých příčin, hlavně jde ale o vážné potíže v rodině. „Někdy sem přicházely i děti, jejichž rodiče měli problémy s penězi, ale to už ustalo,“ objasňuje ředitel dětského domova v Hodoníně u Kunštátu Bohumír Verner.

Jaké jsou nejčastější příčiny dnes?

Je to individuální. Děti odcházejí z rodin, kde jsou rodiče psychicky nemocní, narkomani, alkoholici, surovci, kteří je týrají jak psychicky, tak i fyzicky, zneužívají je. Nebo jde o lidi, kteří jsou k dětem totálně citově chladní.

Jak se daří pracovat s dětmi s takovou historií?

Je to problém. Rodina kolabuje dlouho, děti se odnaučí chodit do školy, zvyknou si na volný styl života bez pravidel. Domovy se začínají posouvat do jiné kategorie. Soudy nám posílají starší děti než dřív.

Kdy děti odcházejí?

Když dospějí nebo jim soud zruší ústavní výchovu. Berou si je i pěstouni, to se děje ale málo.

ADÉLA JELÍNKOVÁ