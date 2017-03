Díky internetu si už modelky tolik nehuntují těla, říká bývalá česká vicemiss

Praha, Vyškov – Pět let se věnovala modelingu, když se tehdy dvacetiletá vyškovská rodačka Klára Kováčová, více známá pod dívčím jménem Medková, stala druhou nejkrásnější dívkou České republiky. Díky tomu procestovala kus světa, fotila například i na Kanárských ostrovech. Dnes už se kariéře modelky věnuje jen příležitostně. „Když přijde lákavá nabídka, neodmítám," usmívá se třiatřicetiletá matka dvou chlapců.

Klára Kováčová, rozená Medková, se modelingu věnovala od patnácti let.Foto: Archiv Kláry Kováčové

Děláte fotomodelku, nebo vás lidé můžou vidět i na molech?

Na přehlídkách už moc ne. Přijímám nabídky pouze na focení. A jen u nás. Nebo dělám tvář různým salonům a přípravkům. Ale dá se říct, že už jsem modeling pověsila na hřebík.



To vás tak zaměstnává rodina?

Mám dva syny a manžela, o které se starám. Připravuji mu podklady pro účetní a podobně. Zkrátka jsem home office. A pečuji také o zahradu a samozřejmě o domácnost. Jsem dost pedant na úklid. Jednou týdně mi chodí pomáhat paní, ale to je málo.



Co až děti odrostou? Modelky bývají atraktivní a žádané i po čtyřicítce.

Ne, to už mě opravdu neláká. Myslím, že zůstanu u toho, co dělám teď. I když se poměrně zajímám o zdravý životní styl. Nevylučuji, že si udělám nějaký kurz a budu se v budoucnu věnovat této oblasti. Také si dokážu představit, že bych se věnovala dráze trenérky. To jsou oblasti, které mě opravdu baví a ve kterých bych se zřejmě mohla, až budou kluci větší, najít.

