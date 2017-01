Do banky? Pro lidi z Rousínova výlet i na celý den. Pobočka nečekaně skončila

Rousínov – Klientem České spořitelny je Václav Tureček z Rousínova na Vyškovsku řadu let. Dojít si na pobočku nikdy nebyl problém, sídlila přímo ve městě. Od nového roku ho však čeká víc cest do Vyškova. Rousínovská filiálka totiž zavřela. Navíc velmi neočekávaně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Poslat bankovní příkaz tak zřejmě bude znamenat výlet na celý den, zvlášť pokud pojedu autobusem. Dopis o zrušení pobočky jsem nedostal. Letos jsem tam ještě nic nepotřeboval, takže to ani nevím," reagoval Tureček.

Podobně jsou na tom také další lidé z Rousínova a okolí. I obce. „Muselo jít o náhlé rozhodnutí. Nikdo ze zaměstnanců se o ničem nezmínil, ačkoliv jsem říkala, že do konce roku přijdu uložit peníze. Nakonec jsem musela do Vyškova," sdělila starostka Olšan Dana Křížová s tím, že zvlášť nyní, v době vybírání poplatků, to pro obec znamená nemalou časovou i peněžní ztrátu.

Informace nemělo ani vedení rousínovské radnice. To se o zrušení dozvědělo dva dny před Vánocemi.

Jelikož ještě před tím město spolu s Českou spořitelnou řešilo stěhování pobočky do jiných prostor, starosta Jiří Lukášek předpokládal, že mu chtějí oznámit, že je našli. „Místo toho jsem se dozvěděl, že od prvního ledna zavírají," poukázal starosta.

Další rušení

Ze stejných důvodů jako v Rousínově zavřela Česká spořitelna k 1. lednu pobočku v Brně-Židenicích. I tam bankomat zůstává. Podle mluvčí Pavly Kozákové na Vyškovsku ani na Blanensku banka v tuto chvíli uzavření dalších poboček neplánuje.

Podle mluvčí spořitelny Pavly Kozákové banka v Rousínově dlouhodobě obchodně stagnovala. „Její provoz jsme chtěli ukončit v průběhu roku 2017. Na sklonku loňského roku se ale vyskytly provozní problémy, takže jsme ji museli uzavřít už k prvnímu lednu," informovala Kozáková.

Na otázku, jakou měla pobočka návštěvnost a jakou by potřebovala, aby byl provoz zachovaný, ale odpovědět odmítla. „To považujeme za interní informaci," oznámila mluvčí. Za rychlé uzavření pobočky se klientům omlouvá.

K otázce toho, jestli do budoucna spořitelna rozhodnutí nepřehodnotí, se staví spíš skepticky. „Efektivnost naší sítě poboček hodnotíme průběžně. Pokud se v budoucnu ukáže, že by byl v této lokalitě mezi klienty dostatečný zájem, je její otevření možné. V současné době to ale nepředpokládáme," sdělila Kozáková.

Rousínovský starosta Lukášek: Oslovíme ostatní banky

Rousínov – Uzavření pobočky České spořitelny vyvolalo v Rousínově na Vyškovsku rozruch. Radnice pořádá pravidelné diskuze s obyvateli města, na kterých je nyní odchod banky nosným tématem. „Lidé se ptají, co s tím uděláme. Nemáme k tomu ale kompetence, jde o soukromou firmu," říká starosta města Jiří Lukášek.

Víte, proč pobočka skončila?

Bylo mi vysvětleno, že spočítali, jak to v Rousínově funguje, a mají málo uzavřených produktů. A že na pobočku nikdo nechodí. Přitom tam byla neustále fronta. Na to argumentovali tím, že fungovala jako živý bankomat, že lidé jen ukládali a vybírali hotovost, propláceli složenky, a to není směr, kterým chtějí jít. Podle mě vedení těží hlavně ze jména firmy, generace lidí jsou navyklé chodit do České spořitelny. Ale přitom se chovají jako dravá banka.

Do poslední chvíle jste přitom řešili stěhování pobočky, nebo ne?

Ano. Starou radnici, kde sídlili, chceme využít víc pro kulturní záležitosti. A oni blokovali velkou část přízemí. Sami prý tak velké prostory nepotřebovali, tak jsme jim pomáhali najít jiné. Bývalá fara se jim nelíbila, prý má nízké stropy, tak jsme počítali s tím, že než něco najdou, zůstanou na radnici. Nájemné měli nízké, dá se říct, že pod tržní cenou. A zvýšit jsme ho neplánovali.

Využije některá jiná banka volného místa?

Zatím nás jiná nekontaktovala. Ale s finančním výborem jsme se v pondělí dohodli, že bude banky s nabídkou zřídit si u nás pobočku oslovovat. Nemusí mít ani celotýdenní provoz, ale chceme, aby obyvatelé měli alespoň nějakou k dispozici.