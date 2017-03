Do školky s přestupem? Hamiltonské straší spádovost

Vyškov – Dřív lidé z vyškovské části Hamiltony dávali své děti zejména do školky Šikulka na sídlišti Víta Nejedlého v Dědicích. Od příštího roku však budou předškoláky přihlašovat v další z místních částí Opatovicích. Kvůli nově zavedené spádovosti. Do Opatovic se však autobusem jen tak lehce nedostanou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Do zhruba tří kilometrů vzdálené obce totiž přímé spoje nejezdí. „Maminky budou muset vystoupit na křižovatce zvané U zrcadla v Dědicích a pak čekat na navazující spoj. Můžou ještě chodit pěšky. Jenže právě cesta do Opatovic není nijak bezpečná,“ řekl předseda hamiltonského osadního výboru Ivo Chomoucký.

Odkázal na fakt, že u silnice není chodník, má mnoho zatáček a jezdí po ní hodně nákladních aut směřujících do a z opatovického lomu. Spádovou školku je ještě odhodlaný na radnici řešit.

3spoje jedou ráno z Hamilton do Opatovic. V 6.26, kdy by na rozcestí lidé čekali 10 minut na přestup, v 6.56 s 22 minutami čekání a až v 8.36 s 27 minutami

Jak však upozornil místostarosta města Karel Jurka, spádovost neurčuje povinnost, že dítě do dané školky musí nastoupit. „Týká se zejména předškoláků. Ti totiž nově podle zákona musí povinně do školky chodit. A spádovost je jen podpůrná berlička zákona, která zaručí, že tyto děti budou mít ve školce garantované místo,“ sdělil Jurka.



Vzkázal, že i nadále rodiče můžou potomky přihlásit, kam chtějí. „A pokud bude v dané školce místo, není problém je přijmout,“ ujistil.



Spádové oblasti tvořil odbor školství ve spolupráci s matrikou. Ředitelky mateřinek tak mají díky vytyčeným oblastem přehled o tom, které děti v předškolním věku k nim musí dorazit. „Nicméně pokud přijdou na zápis do jiné, bude její ředitelka vedení mateřinky ve spádové oblasti informovat, že dítě přišlo k nim,“ vysvětlil Jurka.



Nevylučuje však, že se budou obvody ještě upravovat. „Ve středu máme koordinační poradu s řediteli a hodně také napoví zápis. Jde o první rok, následně vše vyhodnotíme,“ dodal vyškovský místostarosta.