Miroslav Farkas věří, že se z Turecka vrátí domů

Milešovice – Přestože soud v tureckém Sirnaku poslal Miroslava Farkase z Milešovic na Vyškovsku do vězení jako teroristu, jeho rodina podle zjištění Deníku Rovnost stále doufá, že se vrátí domů. „Do poslední chvíle jsem věřil, že je osvobodí. To stejné si myslel i Mirek,“ řekl otec odsouzeného Miroslav Farkas starší.

Markéta Všelichová a Miroslav FarkasFoto: Twitter/Martin

Jeho syn s přítelkyní Markétou Všelichovou čekal na rozsudek půl roku. Oba čelili obvinění z napomáhání kurdským milicím YPG. Jejich blízcí tvrdí, že na Blízký východ jeli jako humanitární dobrovolníci. Trest si musí odpykat v tureckém vězení. „Syn byl na oddělení, kde nesměl mít ani příbor a tkaničky do bot, aby si nemohl ublížit. Teď je v budově F, kde je to trošku lepší, ale stejně jsem musel požádat, aby ho přesunuli,“ dodal Farkas starší.

Jeho naděje se nyní upínají k verdiktu odvolacího soudu. Několikrát komunikoval i s ministerstvem zahraničí. „Momentálně se čeká na odvolání. Oba odsouzení se proti rozsudku odvolávají. Řízení by mělo začít do dvou až tří měsíců od rozsudku, tedy někdy v říjnu. Ministerstvo podniká spoustu kroků na diplomatické úrovni, o kterých nebude mluvit. Celou dobu jednáme s tureckou stranou. Počkáme na odvolací soud a pak uvidíme, co bude dál,“ oznámila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagnorová.

Miroslav Farkas mladší se stále odvolává na to, že jel do oblasti budovat polní nemocnici pro raněné. Obžaloba je obvinila z dodávání zbraní kurdským milicím YPG.

O humanitární práci dvojice není příliš informací. „Mirek s Markétou zveřejnili konto, kam jim přátelé či podporovatelé poslali peníze, ovšem nebyla to nijak vysoká částka. Každopádně pomohla v tom, aby mohli připravovat spuštění mobilní nemocnice a organizovat dodávku léků,“ podotkl k záměru projektový manažer Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny.

Dodal, že na celé organizaci se podílela také dívka z Brna, která měla na starost veškerou komunikaci. O moc sdílnější nebyla ani teta odsouzeného. „Mirek u mě v Brně bydlel. Měl tady v Brně spolupracovníky, u kterých chtěl nechat stan pro polní nemocnici. Nakonec ho uskladnil u mě. Jinak jsem do projektu zapojená nebyla,“ uvedla Pavlína Váňová.

Demonstrace na podporu vězňů se zatím podle politologa Pavla Pečínky nechystá. „Zatím nic takového není v plánu, dokud nebude vyčerpaná možnost odvolání. Domnívám se, že ani sami rodiče zatím nechtějí, aby lidé veřejně protestovali,“ řekl Pečínka na závěr.

Ministr Zaorálek ujistil, že jeho resort bude dál pokračovat v poskytování konzulární pomoci odsouzeným.

Psychicky je na tom špatně, ale drží se, říká Miroslav Farkas starší

Milešovice /ROZHOVOR/ – Věří, že jeho syn odsouzený v Turecku jako terorista je nevinný a na Blízký východ cestoval, pouze aby pomáhal lidem. „Celé je to vykonstruované z turecké strany,“ říká pro Deník Rovnost Miroslav Farkas starší.

Jak váš syn reagoval na rozsudek?

Může jednou za čtrnáct dnů telefonovat, měl volat minulý týden. To už bylo po vynesení rozsudku, neozval se. Nevím, co se stalo. Musel jsem kontaktovat ministerstvo zahraničí, aby to zjistili. Myslím, že dostal šok. Věřil do poslední chvíle, že soudy jsou spravedlivé a budou propuštění.

Navštěvujete ho?

Byl jsem tam několikrát. Naposled před dvěma měsíci. Snaží se držet, ale psychicky na tom moc dobře není, to je na něm vidět. Myslím, že po propuštění skončí na psychiatrii. Navíc je v té nejhorší části vězení.

Byli napojení na teroristy?

Ne. Celé je to vykonstruované z turecké strany, v Evropě by se to nestalo. Jeli tam pomáhat jako humanitární pracovníci.

Kauza v datech• Miroslava Farkase mladšího s jeho přítelkyní Markétou Všelichovou zadrželi turečtí vojáci loni 13. listopadu na turecko-

-iráckých hranicích.

• Obžaloba je obvinila ze spolupráce s kurdskými milicemi YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci.

• Dvojici hrozilo původně až patnáct let vězení.

• 2. srpna padl rozsudek v tureckém Sirnaku: šest let vězení. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek verdikt označil za zklamání.

PAVEL VIČAR

PETR UHLÍŘ