Fotbalisté v Lovčičkách mají nový pažit. Teď chtějí mládež

Lovčičky – Slavnostní nálada, pár projevů, poděkování za podporu, výkop pana starosty. I do Lovčiček už budou rádi jezdit i techničtí fotbalisté. Zdejší hřiště se zelená novým skvělým pažitem, na kterém určitě je radost si zahrát.

Byl to významný den nejen pro fotbalisty, a tak otevření nového travnatého hřiště bylo slavnostní. „Obec dala sokolům na opravu hřiště sto tisíc korun. Je to nadstandardní dotace. Loni jsme hasičům dali mimořádnou dotaci na pořádání oslav sto třicátého výročí založení sboru. Abychom každému měřili stejným metrem, letos jsme zase dali víc sokolům na hřiště. A spolupracovali jsme s nimi na tom, aby dostali nějakou dotaci z Jihomoravského kraje, což se podařilo,“ naznačil starosta Lovčiček Martin Bartoš zdroje financování rekonstrukce hřiště.

DÁMSKÁ PREMIÉRA

Jako první trávník sice posvětili před dvěma týdny současní hráči v mistráku proti Němčanům (1:1), ale oficiální premiéru obstaraly dámy. Starosta výkopem rozehrál jejich „srandamač“, úplně první, co se v Lovčičkách kopal. Za vydatné podpory obecenstva děvčata hrála dvakrát patnáct minut s výsledkem 1:1. Pak nastoupili na dvakrát pětadvacet minut veteráni Lovčiček a jedna parta porazila druhou 3:2.

O výsledky ale samozřejmě vůbec nešlo. „Hřiště je v perfektním stavu. Dobrá věc se podařila a jsem za to velmi rád, i když to ke konci bylo už hodně hektické. Vytvořili jsme tu nový fotbalový stánek pro lidi, kteří přijdou po nás. Velmi věřím tomu, že se tu v budoucnu znovu dají dohromady nějaké mládežnické týmy, to je pro nás priorita číslo jedna,“ zdůraznil starosta Sokola Vlastimil Pitron.

TÉMĚŘ MILION

Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky vlastní fotbalové hřiště od roku 1965. Špičkové zatravnění je dalším významným mezníkem v životě klubu a investice se rozhodně vyplatí. „Celkové náklady činily 772 tisíc korun a byly uhrazeny z dotací Jihomoravského kraje a obce Lovčičky, z příspěvků sponzorů a z vlastních zdrojů. Kraji, obci, členům Sokola a všem, kteří se na přípravě a opravě našeho hřiště podíleli, patří velký dík. Věřím, že naši fotbalisté, když mají novou hrací plochu, budou podávat dobré výkony,“ doplnil místostarosta Sokola Luděk Matyáš starší.

Slavit se začalo krátce po poledni. Ti nejvytrvalejší vydrželi přes půlnoc. To už samozřejmě nebyl na pořadu fotbal.

První větší zatěžkávací zkouškou perfektního trávníku bude již tuto sobotu mezinárodní turnaj veteránů. Proti domácím Old boys se postaví tým Zadrugar Čačak/Donja Trepča ze Srbska a mužstvo složené z hráčů z Bratislavy a domácích pod názvem Československo. Utkají se systémem každý s každým a výkop prvního duelu bude ve 13.30 hodin. Akce určitě pěkně naváže na slavnostní otevírací sobotu.