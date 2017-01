Hasiči v Chvalkovicích zachraňovali koně. Spadl do jímky

Blanensko, Vyškovsko – Mírně pod hranicí celokrajského průměru zůstávají zatím Blanensko a Vyškovsko co do počtu nemocných chřipkou. To se však podle ředitelky protiepidemického odboru brněnské krajské hygienické stanice Renaty Ciupek může brzy změnit. Už jen s ohledem k tomu, že v Brně, se kterým Blanensko i Vyškovsko sousedí, přesáhl počet nemocných hranici epidemie.