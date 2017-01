Haškův exnáměstek Celý nastoupí u rolnického a lesnického fondu

Brno - Bývalý náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a lídr KDU-ČSL v loňských podzimních volbách Roman Celý bude nově působit v Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu (PGRLF). Nastoupí na manažerské pozici, sdělil dnes redakci. Celý zamířil po volbách do opozičních lavic. KDU-ČSL přitom jednala s ANO o koalici, nakonec ji vítěz voleb ANO vytvořilo s ČSSD, Starosty pro Jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno.

Roman Celý.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond působí v oblasti národních podpor s cílem zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství, lesnictví a potravinářství. Nabízí několik programů podpor. Ze 100 procent ho vlastní Česká republika, jediným akcionářem je ministerstvo zemědělství. Ministrem zemědělství je v současnosti Celého spolustraník Marian Jurečka.

Roman Celý ještě řeší detaily nové práce. "Nastupuji v rolnickém a lesnickém fondu na střední manažerské pozici. Budu tedy většinu týdne v Praze," uvedl Celý. Zda se bude ucházet o jiné politické funkce nebo bude na kandidátce strany v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, to zatím neřekl. "Co se týče voleb, je vše ještě předčasné," doplnil Celý.

V loňských krajských volbách měl druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v kraji hned za svým stranickým kolegou a bývalým senátorem Stanislavem Juránkem. Oba měli dokonce více než tehdejší hejtman a lídr ČSSD Michal Hašek, který byl třetí v počtu preferenčních hlasů. I díky podpoře Juránka a Celého skončili lidovci za ANO druzí těsně před ČSSD.

Celý a další lidovci jednali s ANO několikrát o koalici, jednání ale ztroskotala. ANO to zdůvodnilo tím, že lidovci pro sebe požadovali místo hejtmana, přestože ho ANO chtělo jako vítěz voleb obsadit svým lídrem Bohumilem Šimkem. Toho pak zastupitelé zvolili hejtmanem.

Celý proto skončil v opozici, zastupitelé ho ani nezvolili předsedou kontrolního výboru. Proto si našel další uplatnění.

Bývalý senátor Zdeněk Škromach (ČSSD) zatím uplatnění hledá. "V 60 letech to není vůbec jednoduché," řekl Škromach, který nevyloučil ani účast v některých příštích volbách. V minulosti mluvil o tom, že by mohl kandidovat na prezidenta. Bývalý senátor Stanislav Juránek (KDU-ČSL) je uvolněným předsedou finančního výboru v brněnském zastupitelstvu a bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) je advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka.