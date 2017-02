Pretty Woman z Vyškova. Hlavně manžel je pyšný, říká sympaťačka roku

Vyškov – Není to o tom, jsem krásná a mám v hlavě seno, zdůrazňuje čtyřicetiletá Petra Chelíková z Vyškova. Nová Pretty Woman Sympatie pro Moravu za letošní rok. Jak říká, soutěž, ve které získala titul pro nejsympatičtější ženu Moravy, není o kráse, ale o charismatu. „Nejde o míry 90-60-90, nejde o fyzickou krásu, ale o přitažlivost a energii. O tom, jaká jste, jak se projevujete a hlavně jak vás vnímá okolí," tvrdí žena, která sama měřítka typické krásy nesplňuje.

Nová Pretty Woman Sympatie pro Moravu je čtyřicetiletá Petra Chelíková z Vyškova.Foto: archiv Petry Chelíkové

Potetovanou má velkou část těla včetně zad, břicha, rukou a krku. S krátce střiženými vlasy nepůsobí jako křehká dívka, na které je společnost z televizních show o kráse zvyklá. „S tetováním mám někdy problém dostat se i na přehlídky. V jiných soutěžích krásy bych neměla šanci,“ přiznává Chelíková.



Sama o sobě říká, že je výrazově viditelný typ, což jí ale v některých případech pomáhá. „Po výhře v soutěži se ozývají fotografové mně, ne já jim. Líbí se jim má výjimečnost,“ povídá matka dvou malých dětí.



Právě osmiletá mateřská dovolená byla jedním z impulsů pro zažití vzrušení a získání nových zkušeností, kterých se jí dostalo v celostátní soutěži. „Je to obrovská proměna oproti mateřské. Být takovou dobu doma s dětmi, to už lidem leze na mozek,“ směje se „sympaťačka“ roku, jinak žena v domácnosti, která občas fotí módní fotky, natáčí videoklipy nebo chodí módní přehlídky.



Jak říká, výhra v soutěží pro ni znamená dobrý pocit z dosažení cíle, za kterým šla. „Soutěž jsem zkoušela už předchozí rok, ale neuspěla jsem, proto jsem si řekla, že do toho musím jít znovu,“ objasňuje Chelíková. Ze čtyřiceti žen skončila na šestém místě, přičemž ji přítomní v sále zvolili nejsympatičtější ženou Moravy.



Podle ní lidé oceňují její upřímnost, spontánnost, přičemž hned všechny upoutá svou energičností. „Jsem velice mluvná, ráda komunikuji, bavím se s lidmi, a to na ně asi většinou pozitivně působí,“ přemítá Vyškovanka.



Jak ale dodává, nejvíce ji těší pochvala doma. „Hlavní je, že je na mě pyšný můj manžel,“ uzavírá Chelíková.

ADÉLA JELÍNKOVÁ