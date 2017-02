Holubice přijdou o miliony. Kvůli krajským zásadám územního rozvoje

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Mohly v ní najít práci desítky, možná stovky lidí. Z průmyslové zóny, s níž Holubice na Vyškovsku počítají v územním plánu, však zřejmě nic nebude. Kvůli Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ty minulé zastupitelstvo schválilo na poslední chvíli. Už krátce poté sklidily vlnu kritiky, teď se ozývají další.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jan Karásek

Starosta Holubic Stanislav Přibyl poukázal na to, že z téměř desetihektarového pozemku, kde měly vyrůst továrny, zůstala lidově řečeno nudle. „Je to kvůli ochrannému pásmu okolo dálnice D1, kterou kraj zdvojnásobil. Místo asi čtyřiceti metrů je to sto. Prostor, který nám pro průmyslovou zónu zůstal, je tak úzký, že do něj nikdo nebude chtít jít,“ řekl Přibyl.

Vesnice tak může do budoucna přijít o dost peněz. Jak starosta uvedl, za pozemky s průmyslovou zónou je stokrát vyšší daň z nemovitosti než za zemědělskou plochu. „Takže místo halířů dostáváte koruny. Deset hektarů zastavěné průmyslové zóny znamená pro obec jeden až dva miliony do rozpočtu,“ vypočítal holubický starosta.

Kraj podle mluvčího Jiřího Klementa ochranné pásmo v Zásadách rozšířil kvůli plánu Ředitelství silnic a dálnic na rozšíření dálnice D1 mezi Slatinou a Holubicemi. Vymezil tak územní rezervu s tím, že se problémem ještě bude zabývat územní studie. „Tu teď intenzivně připravujeme,“ vzkázal Klement.

Územní rezerva je nicméně širší, než jakou plochu má zaujímat dálnice po rozšíření. „Krajské zásady územního rozvoje se několikrát projednávaly, od Holubic ale nepřišly námitky ani připomínky,“ dodal.

Chrudichromy a blokování parcel

Holubice nicméně nejsou jedinou obcí, které dokument působí problémy. Chrudichromy na Blanensku řeší potíže s blokací stavebních parcel kvůli stavbě dálnice D43, se kterou nové Zásady počítají. „Problém je v tom, že jsou tři varianty, kudy by měla vést, a územní rezerva je udělaná tak, že počítá se všemi. Proto je ochranné pásmo velmi široké, což nám svazuje ruce. Kdybychom chtěli začít s novou výstavbou, musíme vykoupit pozemky od soukromníků,“ krčil rameny starosta Pavel Holub.

A zatímco Chrudichromům ochranné pásmo komplikuje rozvoj, další obce, okolo kterých má D43 vést, oceňují, že je stavba do Zásad zanesená. Uleví přetížené I/43, které se přezdívá silnice smrti. „Jediné, co nám v tomto směru jako regionu škodilo, bylo, že kraj nebyl schopný dokument schválit dřív. Bohužel to neprospěje hned. I tak doufám, že to nějaký aktivista opět nenapadne u soudu,“ okomentoval starosta Drnovic na Blanensku Petr Ducháček.

Co se týká stížností na Zásady, kterými se kraj zabýval, z Blanenska podle informací Klementa nepřišla žádná. Z Vyškovska čtyři. „Na žádost Kožušic jsme vypustili územní rezervu pro přeložku silnice I/50. Vesnice tak nyní pracuje na novém územním plánu,“ sdělil mluvčí.

Námitky dalších ale kraj nevyslyšel. Křenovice dlouhodobě nesouhlasí se železničním záměrem – s jižní variantou takzvané Křenovické spojky. Upřednostňují severní variantu. V Zásadách zůstávají obě. „Pustiměři pak vadí, že nová trať z Brna do Přerova povede přes jižní cíp správního území obce. Nicméně zpracovateli studie dala kladné stanovisko s tím, že musí zajistit, aby vesnice byla dostatečně chráněná proti hluku,“ doplnil Klement. Poslední obcí jsou Vážany nad Litavou, které požadovaly zařazení do Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3, to ale podle Klementa není možné.