Hřbitovní a Cukrovarskou ve Vyškově ještě čekají kosmetické úpravy

Brno - ČSSD v Jihomoravském kraji chce sloučit devět krajských nemocnic pod jednu příspěvkovou organizaci. Novinářům to v pondělí řekl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Igor Chlup (ČSSD). Podle něj se tím ušetří peníze, zjednoduší nákupy a organizace bude silnější pro jednání se zdravotními pojišťovnami. Nemělo by to znamenat odchody zaměstnanců. ČSSD svůj návrh projedná s koaličními partnery a v případě schválení by do roka měla vzniknout studie proveditelnosti.