Jeřáb vytáhl oblouky. Unikátní dvoumilimetrová střecha stadionu vznikne do týdne

Vyškov /VIDEO, REPORTÁŽ/ – Když prohnete list papíru a nahoru položíte nějakou zátěž, papír ji neudrží. Když ho ale několikrát zpřehýbáte, bude jeho nosnost dvacetinásobná. Je pondělí, krátce po poledni a dělníci s pomocí speciálního jeřábu vytahují další oblouk na střechu nového zimního stadionu ve Vyškově. A odborník Tomáš Halas vysvětluje, proč je profilovaný.

Zatímco skupina mužů přidržuje obrovský stavební prvek předtím, než ho jeřáb vytáhne do vzduchu, popisuje, v čem je plášť střechy unikátní. „Na tloušťku má pouhé dva milimetry. Jde o speciální plech, který nerezaví, má záruku asi padesát let. Jeho výhodou je i to, že se celou střechu podaří namontovat během několika málo dní,“ poukazuje Halas s tím, že nejpozději příští pondělí bude vnější plášť haly hotový.

Vyškovský zimní stadion je už šestý s obloukovou střechou, na kterém jeho firma pracuje. „Jinak jsme se podíleli se na rekonstrukci a výstavbě asi šestadvaceti stadionů,“ vyčísluje.

Přesouvá se do prostor stavby, která už uvnitř opravdu připomíná sportovní stánek. Křížky na zemi vyznačují, kde bude ledová plocha, rýsují se tribuny i prostory na střídačku.

Pozornost upoutá zadní část, kde v patře vzniká restaurace. Její stěna bude prosklená a návštěvníci tak při kávě budou pozorovat třeba své děti při tréninku. A chybět nebude ani venkovní terasa s posezením.

KRÁSNÝ VÝHLED

Je z ní výhled na celý sportovní areál u Smetanových sadů. „Bude možné sejít po schodech dolů, kde bude rovněž posezení. V letošním a příštím roce navíc dole vzniknou hřiště pro další sportovní aktivity,“ rozhlíží se starosta Vyškova Karel Goldemund.

A připomíná, že součást zázemí bude i sociální zařízení. „Restaurace a prostor kolem ní tak bude shromaždiště pro návštěvníky sportovních zařízení i parku,“ doplňuje starosta.

Z toho je nadšená například Vyškovanka Aneta Ševčíková. „Vyškov bude konečně mít prostory, kde se celé rodiny sejdou a užijí si nějakou zábavu,“ říká žena.

Vznik stadionu sleduje se zájmem. „Do parku chodím pravidelně s kočárkem, takže vidím pokroky. Myslím si, že to bude zajímavá a moderní stavba,“ odhaduje.

Projekt však nemá jen příznivce. Nadšený z něj není třeba jedenašedesátiletý Josef Sedláček. „Nelíbí se mi především kvůli velikosti. Oproti předchozímu stadionu, který pojal tři a půl tisíce diváků, se do nového vejde jen čtyři sta lidí. Původní stavba už opravu potřebovala, ale podle mě stačilo nové opláštění a mohly se ušetřit dvě třetiny rozpočtu,“ je kritický muž.