Jihomoravský unikát. Na vyškovském gymnáziu učí tváře tří prestižních univerzit

Vyškov, Blansko – Naposledy k nim dorazili studenti Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. V hodině fyziky představovali žákům vyškovského gymnázia pokusy z molekulové fyziky a termiky. Praktické zkušenosti ale gymnazisté získávají i od studentů Masarykovy a Palackého univerzity. Vyškovské gymnázium je nově fakultní školou.

Vyškovské gymnázium. Ilustrační foto.Foto: archiv

Jak přitom zdůraznil ředitel školy Václav Klement, na poctu, že si je vyberou tři hlavní univerzity v republice, dosáhne jen hrstka škol. „Na jižní Moravě jsme, tuším, jediní,“ vyzdvihl. Žádný oficiální seznam fakultních škol totiž neexistuje.

S univerzitami škola spolupracovala několik let. Až nyní se ale podařilo navázat oficiální partnerství. Je výhodné pro obě strany. „Univerzity nám zajišťují pokusy, přednášky, semináře, zkrátka to, na co nejsme vybavení. My jim poskytujeme místa pro praxe budoucích učitelů v nejrůznějších oborech,“ vysvětlil Klement.

Zpráva těší třeba Simonu Bednářovou. „Syn se bude rozhodovat, kam na školu za dva roky. O gymnáziu jsme uvažovali, jen nevíme, jestli zvolit brněnské nebo vyškovské. Jak je vidět, tomu se neustále zvyšuje prestiž,“ ocenila Vyškovanka.

Cesta k získání označení fakultní škola ale nebyla jednoduchá. „Ostatní většinou spolupracují jen s pedagogickými fakultami. My máme z Karlovy a Palackého univerzity smlouvu s fakultami přírodovědeckými. V těchto oborech, třeba ve fyzice a astronomii, mají naši studenti mimořádné úspěchy. I to hrálo svou roli,“ sdělil Klement.

CO MUSELI SPLNIT:

● Kvalifikovaný učitelský sbor, moderní formy a metody výuky

● Úspěšnost žáků v soutěžích a také v přijímání absolventů ke studiu na vysokých školách

● dobré zkušenosti se spoluprací s fakultou

Status fakultní školy však není trvalý. Studenti i gymnázium si musí držet určitou úroveň. „Každá univerzita si po dvou až pěti letech partnerství vyhodnotí. Pak ho prodlouží, nebo ukončí,“ nastínil ředitel vyškovské školy.

S podobnou spoluprací mají zkušenosti také v blanenském gymnáziu. „Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity. Máme s ní podepsanou i smlouvu jako fakultní škola,“ uvedl ředitel Radek Petřík.

Výhodou je podle něj třeba situace, kdy hledají učitele s konkrétní aprobací. Univerzita jim absolventa doporučí. „Pokud máme dobré zkušenosti z praxe, můžeme dotyčného oslovit i sami. Těch, co u nás studovali a pak přišli za druhou stranu katedry, je víc než polovina sboru,“ zhodnotil ředitel blanenské školy.

Na rozdíl od vyškovského gymnázia jde však o jedinou takovou spolupráci. „Zatím nás jiná univerzita neoslovila,“ sdělil Petřík.

Propojení škol pokládá za prospěšné také ministerstvo školství. „Fakultní školy jsou známkou vývoje, slouží ke zkvalitnění vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. Do škol se zase dostanou moderní způsoby výuky,“ okomentovala mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.