Jsme kámoši, kteří spolu blbnou, říká skaut Jan Knob

Vyškov – V oddílu má přezdívku Ježek. Zdědil ji po svém bratrovi, velkém Ježkovi, který ji kdysi dostal po vítězství ve hře se stejným názvem. Z malého sedmiletého vlčete se mezitím stal dospělý muž, který stále vyznává hodnoty skautů a navíc se je snaží předávat i svým šestatřiceti malým svěřencům. Za to si třiadvacetiletý Vyškovan Jan Knob loni odnesl cenu Jana Hona udílenou vyškovskou nadací Tři Brány, a to lidem za výjimečnou práci pro společnost.

Děti z Vyškova i okolí Knob učí přátelství i životu ve skupině. „Všechny kroužky jsou zaměřené na nějakou činnost, na výkon. Kdežto skaut je o partě, se kterou prožíváte nejrůznější věci a vyrůstáte s ní,“ popisuje vedoucí oddílu vyškovských vlčat z první až čtvrté třídy.



Jak dodává, děti s dalšími vedoucími rozvíjejí v řadě směrů. „Připravujeme jim program od kreslení, přes řezání dřeva až po běhání,“ přibližuje aktivitu skautů Knob. I pro něj je společná činnost důležitá. „Cítím se v partě dobře. A taky jsem rád, když můžu pomoct rozvíjet děti,“ říká student brněnského Vysokého učení technického.



Nejakčnější program čeká vyškovská vlčata o prázdninách. „Už na začátku června jedeme s vedoucími do Otaslavic, kde máme pronajatou louku. Tam postavíme dřevěnou kuchyni, hliněná kamna, z desek stoly a taky teepee,“ prozrazuje Knob.



Improvizovaný tábor využijí malí skauti po dva týdny. „Býváme tam bez elektřiny, jsme odříznutí od světa, ale máme tam svůj svět,“ shrnuje.



Přestože nemá vizáž přísného kantora, děti jej poslouchají. „Nemáme spolu vztah pan učitel a žák, jsme kámoši, kteří spolu blbnou. Důležité je získat důvěru, pak máte i přirozenou autoritu,“ tvrdí skautský vedoucí.



Jak doplňuje, zásadní je nezaběhnout do rutiny. „Musíte vědět, že dětem máte pořád co předat,“ říká mladík.