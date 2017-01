Jubilantům opět osobně popřejí. K významným výročím dostanou blahopřání

Ivanovice na Hané – Co pět let navštěvovali všechny jubilanty, kteří se dožili víc než sedmdesáti let. Po devadesátce dokonce každý rok. Obyvatelé Ivanovic na Hané od komise pro občanské záležitosti dostávali drobné dárky. Od roku 2000 však začaly přibývat zákony na ochranu osobních údajů, které obcím znemožnily využívat osobní údaje o jubilantech a ti se tak návštěvy nedočkali. Zhruba od poloviny letošního roku však začal platit nový zákon, díky kterému se obce o oslavencích znovu dozvědí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Ivanovičtí radní tak rozhodli, že k životním výročím budou lidem zasílat blahopřání. „Osmdesátiletí, pětaosmdesátiletí, devadesátiletí a pak všichni nad devadesát let můžou požádat i o osobní návštěvu komise," upřesnil její předseda a starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek.

Autor: Alena Grycová