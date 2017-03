Kaménky v novém: Bučovice vysadí od Příhonu ke školám alej

Bučovice – Desítky stromů zkrášlí bučovické Kaménky. Nově vysazená alej bude lemovat cestu od tamního Příhonu ke školám. Jde o další krok k obnově rozsáhlého bučovického lesoparku Kalvárie.

Výsadba aleje od ulice Příhon k bučovickým školám je další krok k obnově lesoparku Kalvárie. Přibudou desítky stromů a keřů.Foto: vizualizace: Městský úřad Bučovice

Pokácené nemocné a staré dřeviny nahradí stromy nové. „V Kalvárii byla spousta nahuštěných, nemocných stromů, oblast čistíme už druhý rok. Místo prosvětlujeme, a snažíme se mu tím vtisknout charakter skutečného lesoparku, kam chodí lidé relaxovat,“ přiblížila záměr obnovy parku vedoucí oddělení bučovické správy majetku Dagmar Janíčková.

40stromů druhu dřezovce trojtrnného vysadí zahradníci v lokalitě Kaménky. Z keřů to bude břečťan, ptačí zob, růže, bobkovišeň, kalina, dřín a hortenzie.

V Kaménkách se zastupitelé rozhodli vysázet i nové keře. „Musíme vykácet a vyčistit porost, aby dostaly prostor nové dřeviny,“ vysvětlil místostarosta Bučovic Jiří Horák.

Jak řekl pracovník bučovického úseku správy majetku František Doležal, od konce března by měla nová alej postupně vznikat. „Čekáme na dodávku stromů, po jejich zapuštění do země můžeme dosazovat i keře,“ popsal plán výsadby muž. Jak dodal, stromy musí pracovníci technických služeb vysadit do pár dnů po dovozu, jinak hrozí, že uhynou.

Nákup nových dřevin vyšel městský rozpočet na pětaosmdesát tisíc korun.

ADÉLA JELÍNKOVÁ