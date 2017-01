Kamery pomáhají proti vandalům. Letovice je nechtějí kvůli obavám ze zneužití

Blanensko, Vyškovsko – Nebýt městského kamerového systému, na vánočním stromu v Boskovicích by loni moc ozdob nezbylo. Symbol Vánoc na Masarykově náměstí si totiž vyhlédlo několik vandalů, kteří strhávali výzdobu a opakovaně ji ničili. „Díky kamerám jsme je dopadli. Bez nich by se nám to asi nepovedlo," uvedl velitel boskovických strážníků David Krátký. Na pořádek zejména v centru města dohlíží jedenadvacet kamer.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

S vandaly už došla trpělivost vedení nedaleké Svitávky. Kamery tam zatím žádné nemají, ale ještě letos se jich chystají pořídit rovnou dvanáct. „Problémů s vandaly, sprejery a krádežemi už v městysu bylo víc, než je únosné. Často řádí třeba na hřbitově. Doufáme, že díky kamerám se situace zlepší. Od letošního ledna jsme kvůli tomu přijali i obecního strážníka. Jedině ten totiž může záznamy z kamer vyhodnocovat a případně použít jako důkazní materiál," přiblížil starosta Svitávky Jaroslav Zoubek. Kamery se osvědčily i ve Vyškově. Třeba když k tamnímu akvaparku přijelo auto a řidič, který z něj vystoupil, se divně motal. Všimli si ho strážníci, kteří na služebně sledovali kamery. Díky nim tak opilému šoférovi zabránili v jízdě. „V ten den jsme odhalili i opilou řidičku, která autem vjela na stezku v parku. Z kamer sice její stav nebyl poznat, nicméně to bylo jasné ze situace. Naměřili jsme jí přes dvě promile," sdělil velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček. Město aktuálně hlídá patnáct kamer a mají k nim přibýt další. V Ivanovicích na Hané na Vyškovsku dvě kamery pořídili loni. „Samozřejmě jich hodláme pořídit víc, ale je to závislé na optických kabelech, které ještě nemáme položené všude," vysvětlil tamní starosta Vlastislav Drobílek. Rozšíření kamerového systému plánují také ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. To vítá třeba Čestmír Maršal. „Určitě jsem pro to, aby bylo ve městě víc kamer. V kterých lokalitách jsou nejvíc potřeba, to asi neřeknu. Ale vandalové se můžou objevit všude," je přesvědčený muž. V Blansku se k dosavadním čtrnácti kamerám chystají letos přidat ještě jednu na budovu městského úřadu na náměstí Svobody. „Vyhodnotili jsme, že je tam potřeba. Ročně nám kamery pomohou ve stovkách případů týkajících se hlavně veřejného pořádku a dopravy," sdělil zástupce šéfa strážníků Stanislav Sotolář. V Letovicích na Blanensku, kde žije necelých sedm tisíc obyvatel, se kamerám zatím brání. „Uvažovali jsme o nich před několika lety, ale zastupitelé to neschválili. Báli se hlavně zneužití. Kdyby záleželo jen na mně, několik kamer bych uvítal. Sice zde není vysoká kriminalita, ale na náměstí, nádraží a v okolí kulturního domu by se díky kamerám lidé určitě cítili bezpečněji," zhodnotil starosta Letovic Vladimír Stejskal.

Autor: Leona Paroulková, Martina Hašková