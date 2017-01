Kamion uvízl v kopci. Kvůli hustému sněžení silničáři povolali posily

Vyškovsko – Přestože po dohodě s policií uzavřeli silnici mezi Drnovicemi a Podomím pro auta nad dvanáct tun a přestože už ve Vyškově u nemocnice a pak i v Drnovicích stojí značka, která o změně informuje, řidič kamionu zákaz ignoroval. V kopci nad Drnovicemi tak zůstal, dál nevyjel. Tím zkomplikoval práci vyškovským silničářům, kteří se snaží v co nejkratší době odklidit úterní přívaly sněhu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Michael Polák

Dispečer silničářů Antonín Januška povolal na pomoc kamionu dva sypače. „Mohly čistit cestu někde jinde," poukázal Januška.

Veškerá technika je v terénu. „Museli jsme povolat i posily. Jsou na všech obvodech. Spad sněhu je poměrně velký, využíváme i traktorové radličky, které postupně projíždí všechny obvody. Ve vyšších polohách se nám tvoří sněhové jazyky, v okolí Krásenska a Studnic jsme posílili o další techniku," přiblížil aktuální situaci dispečer.

Nyní je pro cestáře prioritou odplužit sníh. „Obvody, které jsou chemicky ošetřované, se odpluží a pak přesolí. Přesto zbytky povoleného sněhu zůstanou na silnici. Zhruba do dvou hodin by ale mělo podle radaru přestat sněžit, pak silnice dočistíme. Nyní nabádáme řidiče k opatrnosti. Sníh je mokrý a to není dobrá kombinace pro zimní pneumatiky. Špatně zatáčí, takže bych klidně doporučil i zimní výbavu," vzkázal Januška.