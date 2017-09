Kiss and ride? Rodiče školáků stále hledají parkovací místa

Blanensko, Vyškovsko – Marek Novotný občas vyzvedává neteř u jedné ze dvou základních škol v Bučovicích. Běžnou výpomoc příbuzným popisuje jako stresovou záležitost a souhlasí s ním i řada rodičů. „Je to tragédie. Stojí tam kolony aut, lidé parkují, kde se dá, z místa se nedá vymotat,“ řekl Novotný. Připomněl, že problémy mají u dvojice škol na okraji města i řidiči autobusů.

Potíže u škol nejsou žádná novinka ani pro bučovickou radnici. „Jsou na okraji města a v kritických časech, například ráno před vyučováním nebo při odpoledních odchodech, je na místě provoz opravdu velmi hustý. Mezi budovami je sice parkoviště, ale chybí tam dost míst,“ připustila vedoucí odboru územního plánování města Kateřina Trtílková.

Dodala, že dopravu na kritickém místě má zhodnotit a další řešení navrhnout studie dopravní situace. „O jejím pořízení zastupitelé rozhodnou při schvalování rozpočtu pro následující rok,“ informovala vedoucí.

Kdy bude známý výsledek, nedokázala ještě přesně říci. „Rozpočet na další rok se bude schvalovat na přelomu listopadu a prosince. Letos se tedy určitě parkovací místa u škol nebo tamní problémy s dopravou řešit nebudou,“ upozornila Trtílková.

Podobné potíže mají také rodiče vyškovských dětí. Parkovacích míst je málo u Základní školy Letní Pole. Školy Nádražní a Na Vyhlídce dokonce nemají žádné. U základní školy v Tyršově ulici jsou stání jen u paneláků a těsně před vyučováním bývají obsazená.

U Základní školy Purkyňova řidiči stojí v bočních ulicích u školy nebo i v zákazech. Situaci tam ještě komplikují opravy ulice.

ZNAČKU NECHÁPOU

Radnice se u dvou škol pokusila problémy zmírnit instalací značky Kiss and ride, která umožňuje krátkodobé zastavení na nezbytnou dobu. Její význam ale spousta řidičů nechápe. „Nevím proč sem někdo dal takovou značku, není to trošku zbytečné? Měli postavit parkoviště a bylo by po problémech. Spousta řidičů to stejně nechápe, každý si tady stojí jak chce,“ upozornila třeba Andrea Hrušková, která kolem školy Nádražní projíždí každý všední den.

Podle vedoucího vyškovského odboru dopravy Petra Buchty má ale opatření smysl. „Značky na krátkodobé zastavení máme u škol Nádražní a Na Vyhlídce. Z ohlasů vyplývá, že je lidé vítají. Další připravujeme u vlakového nádraží, jiná místa zatím vytipovaná nemáme,“ shrnul Buchta.

Také rodiče na Blanensku se při odvozu svých ratolestí do školních lavic musí obrnit trpělivostí. Problémy jsou například u Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Blansku. V budoucnu to ale na místě může vypadat úplně jinak. „Momentálně projednáváme změnu dopravní situace u školy, aby byla únosná a přehledná hlavně v době ranní špičky, kdy rodiče vozí děti do školy,“ informoval vedoucí odboru územního a investičního rozvoje města Marek Štefan.

Podle něj je možné, že v budoucnu u školy vznikne parkoviště. „Chystáme celkovou rekonstrukci školy. V projektu nechybí parkoviště. Vše ale bude záležet na dotacích, protože nejdřív je potřeba vybudovat jídelnu a odborné učebny. Až pak se bude řešit, co dál a jestli parkoviště vůbec vznikne. Pokud vše půjde podle našich představ, je reálný rok 2019,“ dodal Štefan.