Kolem zašlého pomníku padlého rudoarmějce pobíhají psi. Rusové ho chtějí opravit

Bučovice - Andrej Kravčenko byl voják Rudé armády, který v roce 1945 zemřel po osvobozování Bučovic. Dnes má v místní části města Kloboučky pomník. O ten se nyní zajímá ruské velvyslanectví. Zašlý objekt chce na vlastní náklady dát do pořádku.

Památník připomíná i jiné oběti válek. O renovaci se tak musí zčásti postarat také město.



Podle Boženy Hlaváčkové z Klobouček je pomník v dezolátním stavu. „Kdysi tam bylo zábradlí, už ani to tam není, kolem pobíhají psi. Celé se to rozpadá, je to k těm obětem neuctivé,“ stěžuje si žena, která jako patnáctiletá chodila Kravčenka navštěvovat do bučovické nemocnice, kde ležel raněný.



Na pomníku je vzpomínka také na bučovické vojáky, legionáře a oběti nacismu. „Jsou tam napsaná jména tří místních chlapců, kteří se nevrátili z koncentračních táborů,“ objasnila Hlaváčková.



Na opravy těchto částí Rusové nepřispějí. „Velvyslanectví chce zrekonstruovat pouze hrob rudoarmějce, zastupitelé se proto nyní snaží získat dotace na opravu zbytku pomníku,“ vysvětlila vedoucí bučovického odboru územního plánování, rozvoje a investic Kateřina Trtílková.

Jak dodala, zastupitelé si o celé věci v současnosti dopisují s ruským velvyslanectvím.

ADÉLA JELÍNKOVÁ