Konečně v suchu. Autobusové nádraží bude modernější

Vyškov – Oprýskané informační tabule, vyviklané dlažební kostky na nástupištích a hlavně chybějící zastřešení. Vyškovské autobusové nádraží se podle cestujících nemá moc čím chlubit. „Pamatuji si ho ještě jako malá, kdy jsem z něj vyprovázela spolužačky. Podepsal se na něm čas, rozhodně ho nepokládám za reprezentativní. Přitom by stačilo tabule a odpadkové koše přetřít a doplnit trochu zeleně," poukázala například dvaatřicetiletá Vyškovanka Petra Pavelková.

Osmnáct set metrů čtverečních zakryje nová střecha nad vyškovským autobusovým nádražím. Cestující se po letech čekání v dešti dočkají i dalších novinek.Foto: vizualizace: archiv společnosti Krodos

Přetírat se ale nic nebude. Vyškovské nádraží čekají mnohem rozsáhlejší změny. Příprava odstartuje ještě letos a příští rok se kompletně změní. „Bude mít jen čtyři samostatné nástupní ostrůvky kryté čekárnami podobnými jako u městské hromadné dopravy. A v plánu je i zastřešení. To se sice nedotkne celého nádraží, nicméně i tak střecha pokryje plochu kolem osmnácti set metrů čtverečních,“ vyzdvihl ředitel společnosti Krodos, která nádraží provozuje, Jaroslav Polišenský.

Nedotčená nezůstane ani hlavní budova. Například se změní její průčelí, zvětší se čekárna. Na pravé straně u průtahu vznikne objekt s bufetem a dalšími službami. Průchod zůstane zachovaný.

Co se týká střechy, ta povede od nové komerční budovy, přes výstupní hranu před nádražní budovou až po první stání ve směru na Brno, které je nejfrekventovanější. „Je to výborný nápad. V současnosti, když prší, se většina z nás snaží nacpat do budovy, odkud buď nevidí na nástupiště, nebo se mačkáme na schodech, což není moc příjemné. Střecha je podle mě na nádraží samozřejmostí, takto velká nás ochrání i před letním sluncem,“ pochvaloval si Denis Řeháček, který jezdí právě do Brna.

S hlavními pracemi chce společnost začít příští rok o letních prázdninách. Přestavba má trvat minimálně do konce roku, počítá se však ještě s dokončovacími pracemi na jaře 2019. Odhad ceny zatím firma nemá, jak však Polišenský zmínil, na dotace nedosáhne.

Přestavba nádraží se dotkne spojů i cestujících. V jaké míře, to zatím dopravci neví. „Co se týká různých omezení i samotné stavby, s konkrétní podobou ještě nejsme seznámení. Ale připravuje se jednání, kde se vše dozvíme,“ sdělil zástupce ředitele společnosti Vydos Bus Igor Čeki.

Mnoho informací zatím nemá ani společnost Kordis, která organizuje hromadnou dopravu v Jihomoravském kraji. „Ozval se nám projektant, že se rekonstrukce připravuje, konkrétní podobu ale zatím neznáme. S hodnocením záměru tedy vyčkáme do doby, až uvidíme, co se chystá,“ uvedl ředitel Kordisu Jiří Horský.

Přestavbu už přitom se zástupci Krodosu projednávalo vedení Vyškova, které rekonstrukci vítá. „Je to čistě soukromá akce. Vizualizace jsme viděli, změny budou výrazné. Celkové uspořádání se nám zamlouvá. Zlepší se komfort cestujících, kterých rozhodně není málo,“ poznamenal mluvčí radnice Michal Kočí.

Co všechno se změní· Autobusová stání už nebudou orientovaná kolmo k budově jako doposud.

· Místo stávajících nástupišť vzniknou čtyři samostatné kryté ostrůvky.

· Dojde ke zrušení jednoho z vjezdů a k úpravě druhého sjezdu z ulice Jiřího Wolkera.

· Hlavní plochou bude takzvaná výstupní hrana, kde budou lidé vystupovat.

· Součástí přestavby bude i nová budova se službami. Uvnitř má být bufet, přesune se tam i pekařství a nejspíš také kadeřnictví.

· V plánu je rovněž změna průčelí hlavní budovy a jejího interiéru.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI KRODOS JAROSLAV POLIŠENSKÝ VZKAZUJE:

Cestující navedou regulovčíci

Vyškov – Zcela novou podobu zajistí vyškovskému autobusovému nádraží jeho provozovatel, společnost Krodos. Už letos začne s přípravnými pracemi. Začátek hlavní části stavby je pak v plánu na příští rok. „Musí být vázaná na prázdniny, z důvodu nižší četnosti spojů. Kvůli zdržení při vyřizovaní všech podkladů to letos nestihneme,“ vysvětluje ředitel společnosti Jaroslav Polišenský.

Máte už představu, kdy začnou přípravné práce?

Předpokládáme, že na konci léta nebo začátkem podzimu. Ještě zpracováváme několik nezbytností.

Bude už letos omezený provoz na nádraží?

Víceméně ne. Půjde jen o přeložky inženýrských sítí, což by nemělo do jeho chodu zasáhnout. Možná v jeden den bude omezenější výjezd autobusů kvůli zúžení cesty, ale nepůjde o nic velkého.

Příští rok to nejspíš tak jednoduché nebude.

Máme vypracované etapy jednotlivých fází rekonstrukce, aby byly dopady na dopravu i veřejnost co nejmenší. Počítáme třeba s pomocí regulovčíků, kteří budou cestující navádět, aby zbytečně nehledali odjezdová místa a po ploše se netoulali.