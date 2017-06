Kras už hlásí 90 tisíc návštěvníků. Na prahu turistické sezony

Blanensko, Vyškovsko – Moravský kras s unikátními jeskyněmi a vyškovský dinopark s modely obrovských ještěrů. To jsou hlavní turistická lákadla regionu. A lidé na ně slyší, kvůli hrozbě teroristických útoků cestují méně za hranice a užívají si dny volna doma. Pobyty jsou ale kratší než dřív.

Provozní budova při vstupu do Punkevních jeskyní v Moravském krasu.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

To potvrzuje například ředitel hotelu Skalní mlýn v Blansku Zdeněk Kozman. „Hosté se ubytují na dvě až tři noci. Lidé v posledních letech volí raději kratší dovolenou, ale častěji. Neřekl bych, že víc utrácí, ale rozhodně si chtějí dny volna víc užít," řekl Kozman. Kratší odpočinek podle něj lidé volí proto, aby za rok procestovali víc míst.

V autokempu Olšovec v Jedovnicích na Blanensku nabízí turistům ubytování nejen ve stanech a karavanech, jsou pro ně k dispozici i různě velké chaty a ubytování v bungalovech. „Stále víc Čechů v posledních letech tráví dovolenou raději doma. Orientujeme se hlavně na rodiny s dětmi. Pro fanoušky vodních sportů je od loňska v blízkosti kempu vodní lyžování a wakeboarding, pro cyklisty singletrail s téměr třiceti kilometry tras," sdělila jednatelka kempu Anna Bayerová.

Podle ní měli loni přibližně třiadvacet tisíc hostů. Ti přijíždí hlavně ze všech koutů České republiky, výjimka ale nejsou ani hosté až z Nového Zélandu nebo Kanady.

I podle Bayerové jsou dnešní trend pobyty kratší než týden. Do jeskyní Moravského krasu loni zavítalo přes 360 tisíc návštěvníků, to je nejvíc za posledních deset let. A už skoro devadesát tisíc lidí přijelo letos. „Nejvíc zahraničních hostů přicestovalo z Polska a ze Slovenska. Jezdí k nám však lidé z celé Evropy, z Jižní a Severní Ameriky, Asie a Austrálie," popsal vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Statistiky jihomoravské Centrály cestovního ruchu uvádí že k největší skupině zahraničních turistů vedle nejpočetnějších Slováků a Poláků patří i návštěvníci z Německa. Ti zde přitom zůstávají nejdéle.

SPOKOJENÝ DINOPARK

Ve vyškovském dinoparku letos zahájili už jedenáctou sezonu. Atrakce patří k nejnavštěvovanějším na jižní Moravě. „Za dva měsíce, kdy jsme měli letos otevřeno, už přišlo třiadvacet tisíc návštěvníků. Je to opět víc než loni. Jsme spokojení," pochvaloval si mluvčí dinoparku Milan Choulík.

Na návštěvníky čekají nové modely dinosaurů. Jde o sedmimetrového robotického druhohorního masožravce megalosaura a býložravce tsintaosoura. Uvidí i živou druhohorní rostlinu.

Rekreanti si na lesnatém Vyškovsku užívají přírodu, cyklistiku a na mnoha místech i rybolov nebo jízdu na koni.

Hotel Nemojanský mlýn stojí pod hrází rybníka Chobot v Nemojanech šest kilometrů od Vyškova. Během roku se tam pořádají hlavně svatby a společenské oslavy. O prázdninách se tam sjíždí zájemci o dinopark, zámek ve Slavkově u Brna nebo turisté směřující do Rakoveckého údolí. Mohou si zahrát paintball na lesním hřišti. „Já bych si tu nejvíc užila klid a mír. Prošla bych se zdejší krásnou přírodou a poslouchala bych, jak kvákají žáby u rybníka," poradila vedoucí hotelu Renáta Hlavsová.

Turisté v číslech

Vyškovsko

• rok 2012: 39 766 ubytovaných na 1,8 noci

• rok 2016: 50 731 ubytovaných na 2,1 noci



Dinopark Vyškov

• loni: 200 tisíc návštěvníků

• duben a květen 2017:

23 tisíc návštěvníků



Blanensko

• rok 2012: 107 116 ubytovaných na 2,2 noci

• rok 2016: 124 898 ubytovaných na 2,1 noci



Jeskyně Moravského krasu

• loni: 233 tisíc návštěvníků

• leden až květen 2017:

90 tisíc návštěvníků

JANA ŠTÉGNEROVÁ