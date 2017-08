Křenovický domov pro staré obyvatele už dostává svou podobu

Vyškov - Vyškovanka Ester Skřivánková loni viděla pod noční oblohou dva filmy: Teorii Tygra a Lídu Baarovou. Jak říká, letní kino má pro ni neobyčejnou atmosféru. „Proto mě mrzí, že zatímco v ostatních městech i vesnicích regionu mají lidé bohatý program, u nás ve Vyškově můžeme leda zajít do klasického kina. Není to problém, ale to letní je prostě výjimečnější,“ řekla žena.